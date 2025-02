S.A. 14:02 Nucleare e cinema: incontro ad Alghero L’energia nucleare e il futuro del pianeta: nelle storie contrapposte di una famiglia e di un esperimento atomico, la sfida comune per la sopravvivenza. Il nuovo film di Enrico Masi arriva al cinema. L´incontro con il regista a Lo Quarter



ALGHERO - Giovedì 6 marzo alle ore 19 – nella Sala Conferenze de Lo Quarter, la Società Umanitaria di Alghero presenta il documentario Terra Incognita, realizzato dopo un ampio lavoro di ricerca e sviluppo durato sei anni che ha coinvolto nelle riprese altrettanti Paesi del mondo, alla presenza del regista. Il nuovo film di Enrico Masi (Shelter – Addio all’eden, Lepanto - Ultimo cangaceiro, The Golden Temple), scritto con Stefano Migliore, arriva al cinema e al grande pubblico dopo un importante percorso festivaliero: l’anteprima pubblica al 65. Festival dei Popoli, l’evento speciale a Visioni Italiane al Modernissimo, la presenza al 7. Torino Film Industry con una proiezione e un Eco Talk in collaborazione con il Festival CinemAmbiente, la partecipazione al Trieste Film Festival per il Premio Corso Salani.



Il documentario si concentra sull’energia nucleare e il futuro del pianeta nelle storie contrapposte di una famiglia che vive isolata in un villaggio alpino e dell’esperimento atomico ITER in corso a Caradache in Francia: una sfida comune per la sopravvivenza. Terra Incognita esplora il tema dell'approvvigionamento energetico e affronta la condizione dell'umano a contatto con la necessità di sopravvivenza sul pianeta, gli armamenti, il sistema economico famigliare. Un vasto paesaggio compositivo musicale completa lo sguardo degli autori, con il contributo diegetico dei componenti della famiglia e per la parte nucleare con un lavoro di partitura allargato e condiviso, tra il pianoforte

e l’elettronica di Fabrizio Puglisi e la voce di Margareth Kammerer.



Girato tra Francia, Germania, Svizzera, Stati Uniti, Spagna e Italia (in particolare in Piemonte), il film è coprodotto da Caucaso (Italia), Rai Cinema (Italia) e Les Alchimistes (Francia), con il sostegno di Ministero della Cultura, Film Commission Torino Piemonte - Piemonte Doc Film Fund, Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission, CNC FAIA e Région Sud.

Al termine della proiezione Enrico Masi dialogherà con il pubblico in sala.