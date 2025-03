Cor 12:27 Coca e hashish a Bancali: sequestri Presso la Casa Circondariale di Bancali, nell´ambito di attività volta alla repressione del traffico di sostanza stupefacente, rinvenuti circa 500 grammi di sostanza, risultata positiva al drug test per hashish e cocaina



SASSARI - Nei giorni scorsi, presso la Casa Circondariale di Bancali, nell'ambito di attività volta alla repressione del traffico di sostanza stupefacente, rinvenuti circa 500 grammi di sostanza, risultata positiva al drug test per hashish e cocaina. L'operazione si è svolta con l'ausilio del nucleo cinofilo del distretto. L'attività è stata condotta con rapidità dal personale del reparto coinvolto, che si è distinto per l'efficienza dimostrata. La sostanza è stata sequestrata al momento a ignoti, in attesa degli accertamenti di polizia giudiziaria coordinatori dal p.m. di turno.