Fc Alghero sconfitta immeritata

ALGHERO - La Fc Alghero, del nuovo tecnico Peana e del suo vice Cherchi, perde in casa contro il San Paolo Sassari per 1 – 2 nella settimana gara di ritorno del campionato di Prima Categoria girone D. Sconfitta immeritata per quanto visto in campo. Più equilibrato il primo tempo, dove i padroni di casa hanno pagato carissimo due disattenzioni in fase difensiva, mentre nel secondo tempo con alcuni accorgimenti tattici, nuovi innesti e alcuni spostamenti di giocatori, la Fc Alghero è stata padrona del campo e il San Paolo Sassari ha rischiato grosso in più di un'occasione. Per la cronaca, al primo tiro in porta ospiti in vantaggio: al 10’ batti e ribatti in area di rigore, Palma che finisce tra i piedi dell’attaccante ospite Lorenzo Baldari che deposita la sfera alle spalle di Frau.



Al 22’ raddoppio degli ospiti con Baldino che sfrutta una défaillance in fase difensiva dei padroni di casa e sigla lo 0-2 superando un incolpevole Frau. Al 35’ primo vero tiro in porta per la Fc Alghero con Pintus che supera un avversario, entra in area da sinistra e impegna severamente il portiere ospite che devia in angolo. Un minuto dopo ancora giallorossi pericolosi questa volta con un tiro dalla distanza di Riccardo Peana, con Piretta che blocca a terra. Fc Alghero sbilanciato in avanti e San Paolo che al 42’ cerca di colpire di rimessa con Lorenzo Baldari sfruttando un errore difensivo dei locali. Il tiro di Baldari è deviato in corner da Frau. Nel finale di primo tempo punizione per la Fc Alghero con capitan Pintus che calcia in porta trovando Piretta attento a bloccare.



Si va al secondo tempo con la Fc Alghero che spinge subito in avanti, ma il San Paolo non sta a guardare e al 50’ gol avanti i sassaresi impegnano Frau in una doppia deviazione. Al 57’ la Fc Alghero accorcia le distanze con il giovane Massimo Porcu che, dal limite dell’area, con il portiere ospite fuori causa, insacca praticamente a porta vuota. Applausi per Porcu che ha dimostrato di essere un giovane sempre pronto. Il gol galvanizza la Fc Alghero che, al 65', va vicino al pareggio con Pintus che calcia da distanza ravvicinata e la palla esce di poco fuori. Ancora Fc Alghero vicino al pareggio: Al 70’ bel tiro di Riccardo Peana dal limite che chiama Piretta ad una super respinta. All’81’ ci prova Depalmas con un tiro dal limite, Piretta devia in angolo. Gol annullato al 92' a Nuoto della Fc Alghero. Secondo l'arbitro era fuorigioco. Vibrate le proteste dei locali per la decisione del direttore di gara. Nei minuti di recupero espulso Gnani per somma di ammonizioni.