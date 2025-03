Cor 18:22 ALt, va in scena “Wet Floor” Terzo appuntamento della rassegna “ALt - fermate culturali alternative”, sabato 8 marzo alle ore 21. L’Effimero Meraviglioso di Sinnai con “Wet Floor” interpretato da Federico Giaime Nonnis e Daniel Dwerryhouse e diretto da Maria Assunta Calvisi



ALGHERO - “Wet Foor”, scritto nel 2018 da Fabio Pisano, pone la questione, quantomai attuale, dell'informazione, della verità delle notizie e non solo del giornalismo, ma dei social che le amplificano senza una verifica seria e puntuale generando, a volte, drammi irreparabili. Ben è un giornalista rampante, sicuro di sé, Ruth un signore delle pulizie intento a pulire il pavimento. Ben si sta interessando a un fatto di cronaca, il rapimento di quattro giornalisti. Ruth pulisce con impegno e accuratezza e quando Ben fa per uscire, Ruth glielo impedisce perchè il pavimento è bagnato.



Inizia un dialogo serrato tra i due e man mano affiorano le vere intenzioni di Ruth: sequestrare Ben, punirlo per l'uso dell'informazione, approssimativa e scorretta. E se all'inizio sembra un'azione ideologica e “morale”, pian piano affiora la realtà vera: Ruth ha subito il crollo della propria vita (licenziamento, divorzio) per una notizia infondata che proprio Ben aveva scritto qualche tempo prima. Verità e finzione si confondono. E la verità di Ruth fa i conti con una realtà che sovrasta le sue intenzioni.



Il T si trova ad Alghero in via Kennedy 107A. I posti sono limitati, ed è possibile prenotare chiamando il +39 333 249 0855 Lo SpazioT è nato ad Alghero nel 2010 su iniziativa degli attori Maurizio Pulina e Chiara Murru, nel 2025 festeggia i suoi 15 anni di attività. Molte le iniziative in programma per il primo centro di aggregazione e produzione culturale e teatrale della città.