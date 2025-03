S.A. 16:06 Commedia in algherese a teatro Torna in scena con “La questiò del dabaix”, commedia in due atti scritta in Sassarese dal commediografo Ugo Solinas, in arte Mastr’Ugo, e liberamente tradotta e adattata in Algherese dal regista Nanni Branca



ALGHERO - La Compagnia teatrale “El Telò” torna in scena con “La questiò del dabaix”, commedia in due atti scritta in Sassarese dal commediografo Ugo Solinas, in arte Mastr’Ugo, e liberamente tradotta e adattata in Algherese dal regista Nanni Branca. Ambientata ad Alghero nel secondo dopoguerra, racconta lo scontro tra Peppicca (Gianna Mura), affittuaria di un dabaix nella zona vecchia della città e Firicetta (Maria Domenica Iddau), la locatrice. Sono coinvolti nella lite i

componenti delle due famiglie: Giusè (Angelo Paddeu) e Anita (Sara Carcangiu), rispettivamente marito e figlia di Peppicca, e Pauricca (Anna Maria Manos), Sorella di Giusè.



Giuanninu (Antonio Fadda) e Serefino (Marco Correddu) sono invece il marito ubriacone e il figlio emigrato di Firicetta. A sostenere e consolare Giuanninu interviene anche il suo compagno di sbronze, Carminu (Ignazio Paddeu). La Disputa verrà poi dibattuta in tribunale davanti al pretore

(Francesco Sotgiu), coadiuvato dall’ uscere ignorante e presuntuoso (Giancarlo Urgias). I personaggi si muovono in un ambiente povero e degradato in cui il lavoro è saltuario e mal retribuito e, spesso, l’unica consolazione è il vino, di cui abusano soprattutto Giusè e Giuanninu, a stento trattenuti dalle proprie mogli. La scenografia è di Filomena Mura. Consolidato il sodalizio fra El Telò e l’Istituto Artistico Musicale Verdi che, con insegnanti e allieve ne cura la musica. La direzione musicale di Anna Vilardi, al violino Giulia Peana, al pianoforte Gioia Peana e alla chitarra Andrea

Caria. La commedia al Teatro civico Gavì Ballero il 6, 7 e 8 marzo alle ore 20:30.