S.A. 21:33 Lorenzo Ferrante arriva al Latte Dolce Il difensore genovese, classe 1997, ha già esordito con il club sassarese nella sfida contro l’Ilvamaddalena



SASSARI - Il Sassari Calcio Latte Dolce ha ingaggiato il difensore genovese Lorenzo Ferrante. Il nuovo giocatore biancoceleste ha già esordito con il club sassarese nella sfida contro l’Ilvamaddalena, giocando 55’. Genovese classe 1997, cresce nelle giovanili della Virtus Entella, poi nella stagione 2017/2018 fa il suo esordio in Serie D con la maglia della Lavagnese. Nelle stagioni successive gioca al Ligorna e al Seravezza Pozzi, prima del passaggio alla Torres: con i rossoblù ottiene il salto di categoria e il 14 settembre 2022 fa il suo esordio tra i professionisti nel match contro il Cesena. Nell’ultima annata rimane in Serie C giocando con la Giana Erminio. Negli scorsi giorni il passaggio al Sassari Calcio Latte Dolce e l’esordio con la maglia del sodalizio sassarese.



Le prime dichiarazioni di Lorenzo Ferrante da giocatore biancoceleste: «Ho deciso di sposare il progetto del Sassari Calcio Latte Dolce con l’obiettivo di aiutare la squadra a raggiungere la salvezza. Conoscevo già qualche ragazzo dall’esperienza con la Torres, ma posso dire che con i compagni mi sono trovato bene fin dal primo allenamento. Ho trovato un gruppo che ha delle ottime qualità e l’ha dimostrato nella prima parte di campionato: ora dobbiamo dimostrare di avere il giusto atteggiamento e la giusta personalità, che saranno fondamentali in queste ultime 8 partite. In questi primi due allenamenti con mister Fini ho visto una squadra concentrata che si è allenata con la giusta intensità e questa è la cosa più importante».



Nella foto: Lorenzo Ferrante