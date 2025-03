S.A. 10:54 Alghero cerca punti salvezza contro la Nuorese Ultime sei partite che rappresentano delle vere e proprie finali per i giallorossi, coinvolti nella lotta salvezza. Domenica, 9 marzo, al “Pino Cuccureddu” la squadra di mister Fadda se la vedrà con la Nuorese



ALGHERO - Sprint finale per l’Alghero nel campionato di Eccellenza: ultime sei partite che rappresentano delle vere e proprie finali per i giallorossi, coinvolti nella lotta salvezza. Questa domenica, 9 marzo, al “Pino Cuccureddu” la squadra di mister Fadda se la vedrà con la Nuorese. Anche la formazione barbaricina ha rischiato di essere risucchiata nella bagarre salvezza ma soprattutto grazie alla vittoria ottenuta nell’ultimo turno si è allontanata dalla zona calda. Calderone dal quale vuole uscire il prima possibile l’Alghero, chiamato a raccogliere più punti possibili da qui ad aprile.



«Partita importante e difficile ma alla nostra portata – afferma l’allenatore giallorosso Mario Fadda – È la prima di sei finali, di cui tre in casa, e non dobbiamo lasciarci sfuggire questa occasione, pur sapendo che affronteremo un’avversaria tosta e in salute. Non abbiamo molte alternative, dovremo cercare di fare bottino pieno». In vista della partita di domenica contro la Nuorese, per motivi di ordine pubblico, ci saranno alcune modifiche riguardanti i settori riservati ai tifosi locali e ai tifosi ospiti al “Pino Cuccureddu”. Nello specifico, i tifosi e sostenitori dell’Alghero dovranno accedere da via Dell’Ostro e accomodarsi nella tribuna che si trova alle spalle delle due panchine. Il settore dedicato alla tifoseria ospite sarà, invece, quello su via della Tramontana.



Nella foto: Marco Carboni in azione