S.A. 17:34 Incontri su Berlinguer: la pace al primo posto Ll’ultimo degli incontri promossi nell’ambito della mostra “I luoghi e le parole di Enrico Berlinguer”. L’incontro sarà dedicato alla questione vitale della pace per la quale Enrico Berlinguer ha speso una parte rilevante della sua intera attività politica



SASSARI - Sabato 15 marzo, ore 11, Padiglione Tavolara, Sassari, si tiene l’ultimo degli incontri promossi nell’ambito della mostra “I luoghi e le parole di Enrico Berlinguer”. L’incontro sarà dedicato alla questione vitale della pace per la quale Enrico Berlinguer ha speso una parte rilevante della sua intera attività politica. L’incontro avverrà in concomitanza con la manifestazione pluralista “una piazza per l’Europa”, che si svolgerà a Roma.



Con il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, dialogano Alessander Hobel, autore della raccolta di scritti berlingueriani “La pace al primo posto”, l’autorevole filosofa Roberta De Monticelli, che ha recentemente pubblicato “Umanità violata. La Palestina e l’inferno della ragione”, Silvio Lai, deputato, che si soffermerà sul ruolo dell’Unione europea, e Mons. Gian Franco Saba che espone la posizione della Chiesa sulla pace. Chiunque partecipi potrà intervenire nel dibattito. L’incontro sarà arricchito dalle produzioni di Antonio Cabras, satirico dalla parte dei reietti. Alle 10, chi è interessato può partecipare alla visita guidata dell’esposizione. La mostra, già visitata da oltre 4mila persone, resterà aperta sino al 19 marzo compreso.