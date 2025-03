S.A. 16:22 Fc Alghero cerca la vittoria in casa Al “Pino Cuccureddu” sfida contro il Porto San Paolo. La squadra giallorossa, reduce dalla convincente vittoria sul campo del Ploaghe, punta ai tre punti contro la cenerentola del girone D



ALGHERO - La Fc Alghero ritorna tra le mura amiche del “Pino Cuccureddu” e questa domenica, 16 marzo, con inizio alle ore 15, affronterà il Porto San Paolo. La squadra giallorossa, reduce dalla convincente vittoria sul campo del Ploaghe, punta ai tre punti contro la cenerentola del girone D di Prima Categoria. Una partita, sulla carta, agevole.



L'allenatore Andrea Peana, più che soddisfatto dell'ultima prestazione vittoria, però, chiede il massimo della concentrazione: «Arriviamo da una settimana positiva, con una vittoria importante, dopo una serie di battute d'arresto, che ci ha ridato entusiasmo. Già dal secondo tempo contro il San Paolo Sassari, si era visto un cambio di marcia della squadra, poi la vittoria convincente di domenica scorsa contro il Ploaghe. Questa domenica arriva il fanalino di coda e non dobbiamo abbassare la guardia. Sono quelle partite da non prendere sottogamba. La squadra – prosegue mister Peana – è conscia delle proprie qualità che sapeva già di avere, ma che non riusciva più ad esprimerle. L'obiettivo è vincere e convincere».



Sul fronte giocatori ancora qualche assenza per infortunio, mentre è certo il rientro del difensore Silvio Gnani dopo aver scontato la giornata di squalifica: «Ci siamo allenati bene durante la settimana e son sicuro che faremo bene, dobbiamo continuare sulla linea di domenica scorsa e conquistare più punti possibili sino alla fine del campionato, per dimostrare che non siamo la squadra dell'ultimo periodo».



Nella foto: Silvio Gnani