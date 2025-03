S.A. 18:03 Einstein Telescope: incontri a Cagliari, Nuoro e Lula Tra martedì 18 e giovedì 20 marzo, il progetto Einstein Telescope (ET) e la candidatura sarda a ospitarlo saranno al centro della scena in Sardegna, con tre eventi in programma tra Cagliari, Nuoro e Lula



LULA - Tra martedì 18 e giovedì 20 marzo, il progetto Einstein Telescope (ET) e la candidatura sarda a ospitarlo saranno al centro della scena in Sardegna, con tre eventi in programma tra Cagliari, Nuoro e Lula (NU), rivolti rispettivamente alla comunità scientifica, al mondo delle imprese e alla cittadinanza. Si parte il 18 e 19 marzo nel capoluogo: la Manifattura Tabacchi ospiterà il workshop “ET in Italia: scienza e tecnologia per la candidatura”, un’occasione di confronto per l’intera comunità scientifica italiana sulle tante sfide legate alla candidatura del sito di Sos Enattos, nel Nuorese, a ospitare il futuro osservatorio di onde gravitazionali. L’incontro sarà ricco di presentazioni e tavole rotonde, che toccheranno i temi più importanti (sia scientifico-tecnologici, sia più strettamente amministrativi e gestionali) che ruotano intorno alla strategia italiana nella “corsa” all’assegnazione di ET.



In parallelo, alla Camera di Commercio di Nuoro, il 19 marzo sarà la volta di “Einstein Telescope e enabling technologies (KET): sfide innovative, opportunità e prospettive future”, in cui sarà presentato l’avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse per le imprese sarde interessate a realizzare attività di ricerca e sviluppo per ET, lanciato recentemente da Sardegna Ricerche e aperto fino al prossimo 4 aprile. Si parte alle ore 11:00: dopo i saluti istituzionali della presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde, del vicepresidente Giuseppe Meloni e del direttore della sezione di Cagliari dell’Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) Alessandro Cardini, si terrà una sessione tecnica dedicata allo stato dell’arte della candidatura e della caratterizzazione del sito – con interventi di Giovanni Bisoffi, Michele Punturo e Gaetano Schillaci dell’INFN - seguita dalla presentazione dell’avviso da parte di Mara Mangia (Sardegna Ricerche). Il programma si concluderà nel pomeriggio con una sessione di approfondimento sugli ambiti tecnologici a cura dell’INFN.



Giovedì 20 marzo alle 17:00, presso la Palestra Comunale del comune di Lula (NU), in via della Repubblica, si terrà infine un incontro aperto alla cittadinanza, dedicato alla presentazione del progetto ET-SUnLab (Einstein Telescope Sardinia Underground Laboratory), che prevede la realizzazione di un centro di accoglienza e nuovi laboratori di ricerca nell’area occupata dell’edificio ex-RI.MI.SA., sede attuale del laboratorio SAR-GRAV nell’area di Sos Enattos, insieme alla costruzione di un laboratorio sotterraneo multidisciplinare. L’avvio dei lavori di costruzione di SUnLab – finanziato dalla Regione Sardegna insieme all’INFN, all’Istituto nazionale di astrofisica (INAF) e all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), alle cui attività collaboreranno anche le Università di Cagliari e Sassari – prevede l’avvio dei lavori di costruzione nel 2025 e il loro completamento entro il 2026.



Dopo i saluti istituzionali, aperti dal sindaco di Lula Mario Calia e dalla presidente Alessandra Todde, spazio a una tavola rotonda moderata da Rossella Romano (RAI TGR Sardegna), con interventi di Alessandro Cardini (INFN), Marco Pallavicini (INFN), Monique Bossi (INFN), Massimo Faiferri (Università di Cagliari) e Raffaele Marras (Regione Sardegna). A corredo della tre giorni dedicata a ET, la mattina del 20 marzo a Nuoro, nella sede di ISRE (Istituto Superiore Regionale Etnografico), la presidente Alessandra Todde firmerà l’accordo di programma sull’Einstein Telescope con i sindaci delle comunità locali e dei comuni capoluogo, per la costituzione di una governance multilivello per il sostegno e la promozione della candidatura di Sos Enattos.