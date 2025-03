S.A. 15:40 Fuga di gas alla Pietraia: evacuate famiglie L´incidente si è verificato intorno alle 9 durante i lavori per la realizzazione di una nuova condotta idrica: l’azienda ha perforato una tubatura e causato la fuoriuscita di gas. Dopo l´intervento dei tecnici specializzati l´emergenza è rientrata



ALGHERO - Attimi di panico questa mattina in Via Don Minzoni ad Alghero per una fuga di gas. L'incidente si è verificato intorno alle 9 durante i lavori per la realizzazione di una nuova condotta idrica: l’azienda ha perforato una tubatura e causato la fuoriuscita di gas. Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di via Napoli che hanno messo in sicurezza la zona e disposto l'evacuazione dei residenti nelle palazzine coinvolte. Sul posto anche la squadra NBCR (Nucleo Nucleare Biologico Chimico Radiologico) dalla centrale di Sassari, la Polizia Locale e il 118. Non ci sarebbero feriti e dopo l'intervento dei tecnici specializzati la situazione è tornata alla normalità.