S.A. 19:04 Fc Alghero cerca la terza vittoria a Porto Torres Sabato 22 marzo la Fc Alghero giocherà l´anticipo sul campo del Porto Torres (calcio di inizio ore 15). La squadra di Andrea Peana si presenterà forte delle ultime due giornate che l´hanno vista vittoriosa



ALGHERO - Per la decima giornata di ritorno del campionato di Prima Categoria girone D, questo sabato 22 marzo la Fc Alghero giocherà l'anticipo sul campo del Porto Torres (calcio di inizio ore 15). La squadra di Andrea Peana si presenterà forte delle ultime giornate che l'hanno vista vittoriosa. Una squadra che, nonostante le diverse assenze e alcuni giocatori non in perfetta forma a causa di infortuni vari, ha mostrato dei cambiamenti significativi soprattutto sotto l'aspetto mentale. A Porto Torres potrebbero esserci delle novità rispetto all'undici iniziale visto domenica scorsa contro il Porto San Paolo. Sicuro assente l'attaccante Salvatore Pilo che deve scontare una giornata di squalifica. Per il resto sicuro assente Christian Moretti, mentre altri sono a disposizione del tecnico, ma in fase di recupero dal punto di vista fisico.



«Settimana positiva, con le ultime due vittorie che certamente ci hanno fatto bene. Siamo contenti dell'ultima vittoria che è arrivata con tanti gol – sottolinea Andrea Peana – Questo sabato affronteremo il Porto Torres, una squadra che sta lottando per la salvezza e che ha bisogno di punti. Dal canto nostro, vogliamo proseguire con il trend positivo e cercheremo di portare a casa la vittoria in tutti in modi. All'andato abbiamo vinto di misura con un gol nella parte finale, giocando dal 20' del primo tempo in inferiorità numerica. Una prestazione grintosa che è stata premiata con una vittoria. Quella stessa grinta e determinazione – conclude mister Peana - che ho chiesto alla squadra anche per questa gara di ritorno». Sul fronte giocatori, tra i protagonisti il centrocampista Roberto Correddu: “Stiamo attraversando un periodo positivo, tutti stiamo dando il massimo sia durante gli allenamenti che nelle partite. Stiamo seguendo le indicazioni del mister e siamo concentrati verso l’obiettivo comune che è quello di far bene e riscattare una stagione sottotono rispetto alle aspettative. «Sabato a Porto Torres – conclude Roberto Correddu - sarà una gara complicata, conosciamo il loro valore che non rispecchia, a mio parere, l'attuale posizione in classifica. Per questo motivo, per vincere dovremo dare il massimo».



Nella foto: Roberto Correddu