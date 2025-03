S.A. 17:59 Esordio per Gianfranco Rosso con Alguerunners A Tissi la compagine algherese ha schierato ai nastri di partenza la new entry tra i portacolori giallorossi, Gianfranco Rosso. Atleta di assoluto livello in campo regionale, che da quest’anno vestirà la casacca giallorossa



ALGHERO - Archiviata la mezza maratona di Oristano, esordio per Gianfranco Rosso in casa Alguerunners. Si è corsa a Tissi la gara competitiva e non competitiva, oltre alla camminata ludico motoria, “Corri con noi”. Si è corso oltre lo sport, infatti è stata un’occasione di divertimento, di aggregazione per supportare e sostenere tra l’altro, attraverso una raccolta fondi, il coro Piccole note di Tissi in previsione degli impegni artistici. Il programma prevedeva il ritrovo presso la ExMa, con partenza per la gara podistica competitiva alle 10.30 e a seguire la camminata ludico motoria. La compagine algherese ha schierato ai nastri di partenza la new entry tra i portacolori giallorossi, Gianfranco Rosso. Atleta di assoluto livello in campo regionale, che da quest’anno vestirà la casacca giallorossa.



Percorso impegnativo, 1,5 km a giro da percorrere quattro volte, con ben due salite ed una discesa veramente ripida. Gli atleti si sono via via confrontati senza riserve alcune e Rosso ha da subito impresso un buon ritmo alla sua corsa portandola a termine classificandosi al quarto posto assoluto nella classifica finale, registrando il miglior tempo e quindi il primo posto di categoria. Un battesimo di tutto rispetto per Gianfranco Rosso che, salendo sul gradino più alto del podio con una buona prestazione, ritorna alle gare competitive con il piglio di chi vuole lasciare il segno nel panorama podistico regionale e non solo. In casa Alguerunners intanto, proseguono le attività per tutti gli atleti agonisti e non, in preparazione dei diversi impegni programmati in campo regionale, nazionale oltre che internazionale, appuntandoli sul ricco calendario delle corse su strada.