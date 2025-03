S.A. 8:48 Fino a 1 mln di euro per piccole e medie imprese sarde Le imprese potranno accedere a contributi a fondo perduto, anche combinati con finanziamenti agevolati, per investimenti compresi tra 10.000 e 1.000.000 di euro



CAGLIARI - La Giunta regionale, su proposta dell’assessore al Bilancio, ha approvato le direttive di attuazione per il sostegno alle imprese nell’ambito del piano regionale sul Fondo europeo di sviluppo regionale FESR 2021-2027, con un focus sugli Investimenti Semplici in Beni e/o Servizi (ISBS). L’obiettivo è favorire la competitività delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) attraverso finanziamenti destinati all’acquisto di beni strumentali, servizi di consulenza e progetti di innovazione per uno sviluppo sostenibile.



Le imprese potranno accedere a contributi a fondo perduto, anche combinati con finanziamenti agevolati, per investimenti compresi tra 10.000 e 1.000.000 di euro. I fondi proverranno da risorse europee, nazionali e regionali e saranno erogati attraverso una procedura valutativa a sportello, con possibilità di selezione automatica o a catalogo. I finanziamenti sosterranno le imprese che operano nei settori strategici della Smart Specialization Strategy (S3) regionale, tra cui: ICT e digitalizzazione; Reti intelligenti per l’energia; Agroindustria e sostenibilità ambientale; Aerospazio e biomedicina; Turismo e cultura.



Le risorse saranno destinate all’innovazione dei processi aziendali, alla transizione verde e all’uso efficiente delle risorse, favorendo una crescita sostenibile del tessuto produttivo locale.

Il Centro Regionale di Programmazione coordinerà l’attuazione delle direttive, mentre Agenzia Sardegna Ricerche gestirà le azioni delegate. È in fase di elaborazione un Catalogo dei servizi per le imprese, che raccoglierà le opportunità disponibili, e un Bando tipo per semplificare l’accesso ai fondi. Le direttive sono state trasmesse al Consiglio Regionale per il parere della Commissione competente. Nei prossimi mesi saranno pubblicati bandi e avvisi, con l’obiettivo di garantire un rapido impiego delle risorse per sostenere le imprese sarde nella sfida della modernizzazione e della competitività.