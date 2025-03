S.A. 17:00 Latte Dolce, nuova sconfitta contro Guidonia I sassaresi perdono 4-2 contro la vicecapolista Guidonia Montecelio, al termine di una partita combattuta e chiusa solo nei secondi finali. Per i sassaresi ora due partite di capitale importanza contro Anzio e Monterotondo, squadre impegnate nella difficile lotta salvezza



SASSARI - Prima sconfitta dell’era Fini per il Sassari Calcio Latte Dolce, che perde 4-2 contro la vicecapolista Guidonia Montecelio, al termine di una partita combattuta e chiusa solo nei secondi finali. Per i sassaresi ora due partite di capitale importanza contro Anzio e Monterotondo, squadre impegnate nella difficile lotta salvezza. Inizia nel migliore dei modi la partita dei biancocelesti che dopo 9’ si portano in vantaggio: Sorgente con un cross trova Odianose che supera Marchegiani e firma la rete del vantaggio sassarese. La reazione dei laziali non si fa attendere e Calì ci prova dalla distanza con un tiro che non sorprende Marano. I padroni di casa, sulla ripartenza, trovano poi il pareggio: calcio di punizione dal limite di Spinosa con la palla che termina all’incrocio dei pali: 1-1 al 39’. Nel primo tempo non si registrano ulteriori occasioni e si va all’intervallo in parità.



Nei primi minuti della ripresa le due squadre non creano occasioni degne di nota, ma al 59’ è il Guidonia Montecelio a trovare il vantaggio: assist di Parisi, Tounkara svetta più in alto di tutti e realizza la rete del 2-1 laziale. Il vantaggio dà fiducia al Guidonia e prima Stefanelli con un pallonetto non inquadra lo specchio della porta, poi Marano compie un miracolo su Tounkara lanciato a rete. I due allenatori attingono dalla panchina e all’81’ è proprio il neo entrato El Bakhtaoui a servire Tounkara che in contropiede stavolta non sbaglia e realizza la rete del 3-1. Il Sassari Calcio Latte Dolce non si arrende e nel recupero, Di Paolo, sfrutta l’assist del compagno e il trequartista sassarese accorcia le distanze: 3-2 al 91’. I sassaresi si riversano in avanti e alzano il proprio baricentro e all’ultimo secondo, El Bakhtaoui vede Marano fuori dai pali e con un pallonetto da oltre 40 metri beffa l’estremo difensore biancoceleste per il 4-2 finale.



GUIDONIA MONTECELIO - SASSARI LATTE DOLCE 4-2

Guidonia Montecelio: Mastrangelo; Esempio, Cristini, Buono, Errico (10’ st Mastrantonio), Calì (34’ st El Bakhtaoui), Tounkara, Sfanò, Calzone (10’ st Stefanelli), Spinosa (43’ st Ardizzone), Parisi (43’ st Spavone). A disposizione: Guerrieri, Succi, Giordani, Piroli. Allenatore: C. Ginestra

Sassari Calcio Latte Dolce: Marano; Pilo (20’ st Mudadu), Cabeccia, Pinna, Ferrante (33’ st Pulina); Corcione, Piredda (13’ st Orlando); Castro, Sorgente (38’ st Di Paolo), Ruggiu (20’ st Piras); Odianose. A disposizione: Panai, Del Giudice, Muscas. Allenatore: M. Fini

Marcatori: 9’ Odianose (SLD), 40’ Spinosa (GM), 59’ Tounkara (GM), 81’ Tounkara (GM), 91’ Di Paolo (SLD), 95’ El Bakhtaoui (GM)

Ammonizioni: Ruggiu (SLD), Sfanò (GM), Buono (GM), Calzone (GM)

Espulsioni: Orlando (SLD) per doppia ammonizione, Fini (all. Sassari Calcio Latte Dolce) per proteste