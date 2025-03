S.A. 13:30 Liquidati contributi affitti ad Alghero Liquidazione dei contributi ai canoni di locazione, pubblicata la graduatoria definitiva rettificata sul sito istituzionale



ALGHERO - Sono stati liquidati i contributi integrativi ai canoni di locazione ad Alghero. «Si rende noto che, a seguito di approfonditi controlli effettuati dal competente ufficio amministrativo, sono emerse alcune difformità nelle dichiarazioni relative al beneficio di altri contributi per il sostegno abitativo. Di conseguenza, è stato necessario escludere le istanze non conformi. In particolare, sono stati oggetto di verifica i beneficiari dell’Assegno di Inclusione, i quali risultano destinatari della Quota B, specificamente destinata al pagamento del canone di locazione e coloro che hanno ricevuto contributi economici destinatati al sostegno abitativo erogati dal Comune. Si precisa che, ai sensi dell’articolo 7 dell’avviso pubblico, è possibile cumulare il contributo previsto dal Fondo con altri benefici relativi al sostegno per le locazioni, ma solo nel rispetto dell’importo massimo concedibile» si legge nella nota diffusa da Porta Terra.