S.A. 9:10 Le giovanili della Gymnasium tra luci ed ombre Settimana ricca di impegni per le squadre giovanili della Pallavolo Gymnasium Alghero, tra conferme positive e qualche passo falso. Il bilancio delle ultime gare, accompagnate dai commenti degli allenatori Pasqualino Sotgia e Veronica Contene



ALGHERO - Settimana ricca di impegni per le squadre giovanili della Pallavolo Gymnasium Alghero, tra conferme positive e qualche passo falso. Giovedì 20 marzo, la formazione in terza divisione allenata da Pasqualino Sotgia ha affrontato la Quadrifoglio Volley a Porto Torres, incassando una sconfitta per 3-1. I parziali (25/11, 27/29, 25/11, 25/17) raccontano di un match in cui la Gymnasium è riuscita a strappare un set, ma ha sofferto soprattutto in ricezione. «Loro erano prime in classifica e avevano un paio di giri di battuta nettamente superiori al nostro livello di ricezione. Ci hanno inflitto tanti ace e questo, a pallavolo, fa la differenza. Sul piano del gioco abbiamo retto, ma senza una ricezione solida diventa impossibile costruire. Abbiamo vinto un set grazie a un buon avvio, ma negli altri parziali siamo andate in grande difficoltà» spiega Sotgia, sottolineando anche qualche assenza importante nel roster.



Sabato 22 marzo, la Seconda Divisione della Gymnasium si è imposta 3-0 (25/17, 25/20, 25/19) sull’ASD PGS Gioins, in una gara disputata ad Alghero. Una rivincita dopo il 2-3 subito all’andata. «Abbiamo ottenuto un ottimo risultato: non siamo mai stati in difficoltà e le ragazze stanno crescendo di partita in partita. Venivamo da un ciclo di vittorie e stiamo continuando a vincere sempre meglio. È un bel segnale di crescita tecnica e mentale» commenta Sotgia. Domenica 23 marzo, alle 10 del mattino, l’Under 13 guidata da Veronica Contene ha affrontato la ASD Junior Volley Sassari, prima in classifica, perdendo 3-0 (25/16, 25/15, 25/13). «Io non cambierei nulla di quello che hanno fatto. Sono state coraggiose e si sono messe alla prova, anche se forse è mancata un po’ di “malizia” per mettere in difficoltà le avversarie. I progressi si vedono, stiamo facendo grandi passi avanti soprattutto in difesa, ma in contro-attacco siamo ancora troppo gentili: serve più coraggio e meno paura di sbagliare» spiega Contene.



«Le ragazze hanno mostrato una buona capacità di auto-valutarsi: questa consapevolezza ci permetterà di migliorare sempre. Abbiamo tanti spunti su cui lavorare per diventare una squadra con la “S” maiuscola.» Sempre domenica 23, la formazione di Enrico Granese (impegnata nel campionato di Terza Divisione Open) ha subito una sconfitta per 0-3 contro un avversario di alto livello, Con questi risultati si chiude un altro weekend ricco di sfide per il settore giovanile della Pallavolo Gymnasium Alghero. Un percorso di crescita che continua, tra vittorie nette, passi falsi da cui imparare e un costante lavoro tecnico e mentale per formare atlete sempre più consapevoli del proprio potenziale. Nelle prossime settimane, i gruppi giovanili saranno ancora impegnati in campionato, pronti a confermare i progressi evidenziati e a limare le lacune emerse dalle ultime partite.