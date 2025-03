S.A. 10:17 Sottorete batte Olbia e resta la capolista La Sottorete Alghero ha conquistato una vittoria schiacciante per 3-0 contro la Time Out Oblia, sul campo della Palestra Scuole Medie M. Carta. Un risultato che non lascia spazio a dubbi sulla superiorità della capolista, che continua a dominare il campionato con 43 punti



ALGHERO - Sabato 22 marzo 2025, nella 17ª giornata del Girone Unico di Prima Divisione Maschile, la Sottorete Alghero ha conquistato una vittoria schiacciante per 3-0 contro la Time Out Oblia, sul campo della Palestra Scuole Medie M. Carta, in via Malta. Un risultato che non lascia spazio a dubbi sulla superiorità della capolista, che continua a dominare il campionato con 43 punti, frutto di 14 vittorie e una sola sconfitta in 15 giornate disputate. La partita ha visto la Sottorete Alghero imporsi con parziali netti: 25-14, 25-17 e 25-17. Una prestazione solida. Nonostante il risultato netto, l’allenatore Enrico Granese ha voluto mantenere i piedi per terra, sottolineando l’importanza di non abbassare la guardia: «Vittoria tranquilla anche se con qualche calo di troppo. Dobbiamo mantenere sempre alta la concentrazione per i prossimi incontri. La settimana prossima non avremo partita, ma dobbiamo tenerci pronti per il weekend successivo, perché il campionato è ancora lungo e la seconda in classifica ci soffia sul collo».



Parole che riflettono la consapevolezza di un torneo ancora aperto, con la Pro Volley Oblia che insegue a soli due punti di distanza, con 41 punti. La classifica, infatti, mostra un duello serrato in vetta: la Sottorete Alghero guida con 43 punti, seguita dalla Pro Volley Oblia a 41 e dalla Quadrifoglio Volley a 34. Più staccate le altre squadre, con Gs Ittiri Volley e Asd Centro Storico Castelsardo a 22 punti, mentre la Time Out Oblia, sconfitta in questa giornata, resta ferma a 9 punti, in nona posizione. Il cammino della Sottorete Alghero si conferma impressionante, ma il tecnico Granese sa bene che ogni partita sarà cruciale per mantenere il primato e puntare alla promozione. La pausa del prossimo weekend sarà un’occasione per ricaricare le energie e prepararsi al meglio per le sfide future, con l’obiettivo di continuare a dominare il Girone Unico e tenere a distanza le dirette inseguitrici.