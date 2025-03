S.A. 11:22 «Assessore corregge ingiustizia per agricoltori algheresi» Alghero, precedentemente classificata come comune "non svantaggiato" e quindi destinataria di un contributo a fondo perduto ridotto al 40%, beneficerà ora di un contributo al 60% per le aziende agricole e al 70% per i giovani agricoltori: il plauso del Movimento 5 Stelle Alghero all´assessore Satta



ALGHERO - Il Movimento 5 Stelle Alghero esprime grande soddisfazione «per il risultato ottenuto dall'Assessore all'Agricoltura Gian Franco Satta, che ha corretto un'ingiustizia che penalizzava gli agricoltori di 15 comuni sardi, tra cui la nostra città. I contributi a fondo perduto passano dal 40% al 60% per le imprese agricole algheresi e al 70% per i giovani agricoltori, grazie all'intervento della Giunta Regionale». «Siamo lieti di constatare come il lavoro svolto dalla Giunta Regionale abbia portato a un importante risultato per il nostro territorio: Alghero, precedentemente classificata come comune "non svantaggiato" e quindi destinataria di un contributo a fondo perduto ridotto al 40%, beneficerà ora di un contributo al 60% per le aziende agricole e al 70% per i giovani agricoltori, alla pari con il resto dell'Isola» aggiungono i pentastellati algheresi.



Grazie al «determinante intervento dell'assessore Satta, che ha seguito personalmente la questione e proposto questa variazione al Comitato di Sorveglianza sul PSR lo scorso dicembre, è stata approvata una delibera del Comitato di Monitoraggio del Programma di Sviluppo Rurale che uniforma gli aiuti europei per tutte le imprese agricole sarde» spiega il Movimento 5 Stelle Alghero che apprezza particolarmente «l'attenzione che l'Assessore ha dedicato alle esigenze concrete dei territori, ascoltando le istanze che arrivavano da diverse comunità e impegnandosi per risolvere questa disparità», dichiara il gruppo locale: «Questo risultato dimostra come un'amministrazione attenta possa correggere storture che penalizzano ingiustamente alcuni territori rispetto ad altri».

I quindici comuni che beneficeranno di questo importante risultato sono Assemini, Girasole, Arborea, Simaxis, Uras, Alghero, Badesi, Olmedo, Valledoria, Masainas, Ortacesus, Samassi, San Gavino, San Sperate e Senorbì, che vedranno aumentare significativamente le risorse disponibili per il settore agricolo locale». E concludono: «Il Movimento continuerà a vigilare e a collaborare con le istituzioni regionali per garantire che il nostro territorio riceva il giusto supporto per lo sviluppo del settore agricolo, fondamentale componente del tessuto economico e sociale della nostra comunità».