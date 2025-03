S.A. 18:48 Adolescenti e dipendenze: il racconto di una madre a Tissi Racconto di una madre che ha perso un figlio. Incontro volto alla sensibilizzazione riguardo i problemi dell’adolescenza. Un viaggio nella fragilità, tra realtà e dipendenza. Appuntamento a Tissi



TISSI - Domani, 26 marzo, alle ore 9, presso il Centro Culturale di Tissi, si terrà un importante incontro di sensibilizzazione e informazione rivolto ad alunni, genitori e a tutta la comunità. L'evento,

organizzato con il contributo di Barbara Mura, una madre coraggiosa che ha deciso di

condividere la dolorosa esperienza della perdita di suo figlio Gabriele, mira a educare e ispirare

riflessioni su tematiche cruciali come la prevenzione delle dipendenze e l’importanza di uno stile di

vita sano.



L’incontro sarà un’opportunità per coinvolgere attivamente i giovani partecipanti in

discussioni su scelte di vita consapevoli e responsabili. Attraverso esempi concreti e un linguaggio

accessibile, verranno trattati i rischi associati alle dipendenze, creando un dialogo aperto tra

esperti, alunni e genitori. «È fondamentale catturare l’attenzione dei ragazzi con strumenti e

linguaggi che possano realmente toccare le corde della loro sensibilità - ha dichiarato il sindaco

GianMaria Budroni- . L’obiettivo dell’evento è trasmettere ai giovani un messaggio chiaro: ogni

scelta ha un peso e ogni individuo può contribuire a costruire una società più consapevole e

solidale».



Il sindaco ha inoltre ribadito l’importanza di momenti come questo per formare cittadini

responsabili e capaci di affrontare le sfide del futuro con determinazione e saggezza. L’incontro

sarà un piccolo ma significativo passo verso un percorso di sensibilizzazione, seminando nei cuori

dei partecipanti i valori della consapevolezza e della speranza. L’incontro è aperto a genitori,

alunni e a tutti i concittadini interessati.