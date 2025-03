S.A. 8:08 Al via i Campionati Provinciali degli studenti ad Alghero Positivo l´esordio dei Campionati Provinciali Studenteschi con l´assegnazione del titolo di campione provinciale nelle discipline di calcio a cinque, basket 3v3 e pallavolo. Oggi sarà la volta delle fasi finali degli istituti superiori di secondo grado



ALGHERO - Ad Alghero la prima giornata di festa e sport. Positivo l'esordio dei Campionati Provinciali Studenteschi con l'assegnazione del titolo di campione provinciale nelle discipline di calcio a cinque, basket 3v3 e pallavolo; categorie: ragazzi/e, cadetti/e. Nelle tantissime partite giocate, si sono disputate le fasi finali e già dalle semifinali del mattino si è vista una grande partecipazione che ha condotto gli studenti/atleti alle finali del pomeriggio.



Per la cronaca, il titolo di campione provinciale è andato: per il basket agli studenti dell’IC Farina Sassari cat. Ragazzi, IC Brigata Sassari cat. Ragazze; nei Cadetti: IC 2 Alghero, Cadette: IC 1 Alghero. Per la pallavolo S3 Ragazzi: IC Monte Rosello Alto, Ragazze: IC Olbia, Cadetti: IC Tola Sassari, Cadetti: IC 1 Alghero. Per il calcio a cinque misto: IC Brigata Sassari, Cadetti: IC 3 Alghero, Cadette IC Gramsci Ossi.



Oggi sarà la volta delle fasi finali degli istituti superiori di secondo grado, stesso format, stesse discipline. Allievi e allieve si contenderanno il titolo di campione provinciale, presso gli impianti dell’Istituto Roth di via degli Orti e via Diez e presso il Pala Corbia di via Pacinotti con pausa pranzo per tutta la carovana presso l‘Istituto Alberghiero di Piazza Sulis. La manifestazione che vede coinvolti nella due giorni, circa milleduecento atleti e seicento tra docenti e staff organizzativo, è organizzata dall’Istituto Roth di Alghero, dall’Ufficio Scolastico Provinciale ed è patrocinata dal Comune di Alghero, la Fondazione Alghero e dagli sponsor Coop e Conad.