In Aula via libera al Peba ad Alghero

ALGHERO - Via libera del Consiglio comunale al PEBA - Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche -, uno strumento essenziale per garantire la piena accessibilità degli spazi pubblici ad Alghero. Lo strumento, in questa sua prima stesura, in via preliminare e sperimentale, riguarda i principali assi viari della città e i principali edifici a vocazione pubblica - ad esclusione del centro storico che sarà trattato successivamente in maniera puntuale e specifica -, con particolare attenzione agli edifici scolastici, sui quali è stato fatto un importante lavoro connesso anche a migliorare la loro accessibilità in sicurezza. L’attuazione del PEBA avverrà in più fasi, con il coinvolgimento di tecnici, amministratori e cittadini per garantire un processo partecipativo e condiviso. Gli interventi riguarderanno marciapiedi, edifici pubblici, percorsi pedonali, accessi alle spiagge e altri spazi strategici della città.



«Il consiglio comunale di Alghero ha approvato all'unanimitá dei voti il primo importante atto di pianificazione che l'amministrazione guidata da Raimondo Cacciotto Sindaco ha portato alla discussione della massima istituzione comunale. Un percorso quello del PEBA, avviato nel 2023 dal mio predecessore Ernest Cesare Emiliano Piras e che da oggi dota il nostro Comune di uno strumento fondamentale che programma e definisce in maniera puntuale un quadro ampio di interventi finalizzati a rendere la nostra città più inclusiva equa e a misura di tutti e di tutte. L'atto di oggi rappresenta il primo tassello di una importante stagione della pianificazione che la nostra città attende da molti anni, e che con decisione e determinazione la nostra maggioranza vuole portare avanti durante questo mandato. Un passo alla volta» le parole dell'assessore all'Urbanistica Roberto Corbia. «L’accessibilità è un diritto fondamentale e una condizione essenziale per garantire pari

opportunità a tutti i cittadini» dichiara Gabriella Esposito capogruppo del Partito Democratico.

«Attraverso il PEBA vogliamo non solo adeguare le infrastrutture esistenti, ma anche promuovere

una cultura dell’inclusione e della progettazione che tenga conto delle esigenze di tutti a partire

dai più fragili» prosegue la consigliera comunale.