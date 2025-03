Cor 8:05 Alghero: Fumo in banca, allarme in centro Sul posto, poco prima delle ore 22 di ieri (mercoledì), forze dell´ordine e vigili del fuoco. Si sarebbe però trattato di un falso allarme che avrebbe attivato il sistema di sicurezza della filiale bancaria



ALGHERO - Allarme ad Alghero, nella centralissima via Genova, poco prima delle ore 22 di ieri (mercoledì), a causa di un malfunzionamento del sistema di sicurezza della banca Credem, che attivatosi, ha rilasciato fumo bianco da un bocchettone posto sulla strada. Immediato l'intervento delle forze dell'ordine locali e della squadra dei vigili del fuoco che ha messo in sicurezza l'intera zona. Comprensibile la preoccupazione tra i numerosi residenti.



Nella foto: l'intervento in via Genova ad Alghero