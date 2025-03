S.A. 10:34 «Acqua dal Cuga e dal Temo: salviamo stagione irrigua» E’ la proposta che arriva in Regione, elaborata nel corso di un incontro avvenuto mercoledì pomeriggio tra le organizzazioni professionali di categoria e il Consorzio di bonifica della Nurra



ALGHERO - Quattro milioni di metri cubi dalla dighe del Temo e del Cuga, il minimo indispensabile per limitare i danni e distribuire acqua a tutti. E’ la proposta che arriva in Regione, elaborata nel corso di un incontro avvenuto mercoledì pomeriggio tra le organizzazioni professionali di categoria e il Consorzio di bonifica della Nurra. Nella sede di via Rolando, a Sassari, Coldiretti, Cia, Confagricoltura, con il presidente di Anbi Sardegna Gavino Zirattu, hanno affrontato ancora una volta il gravissimo problema della crisi idrica nel Nord Ovest dell’Isola, con l’obiettivo di trovare soluzioni percorribili e immediate.



Una di queste è prelevare quattro milioni di metri cubi dalla quota vincolata nelle dighe e provare a limitare i danni nelle campagne. «Chiediamo uno sforzo, – conferma Zirattu – un piccolo prelievo che, unito ai reflui di Sassari e Alghero e all’acqua dei pozzi, ci consentirebbe di garantire la risorsa idrica a tutti. Certo non basterà per una stagione irrigua standard, ma dobbiamo cercare di salvare il salvabile». Ora la palla passa alla politica, sperando in un intervento straordinario per dare risposte agli agricoltori della Nurra che altrimenti non potranno produrre reddito, con gravissime ripercussioni economiche e sociali.



Nella foto: Gavino Zirattu