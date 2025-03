Cor 10:25 «Treno a idrogeno inadeguato»

Bene Di Nolfo, seppur in ritardo Il Circolo del Partito Democratico di Alghero esprime apprezzamento per la presa di posizione sul treno a idrogeno ma sottolinea anche il ritardo rispetto ai tempi in cui le comunità locali, le associazioni e anche il partito hanno sollevato dubbi e criticità







«Il Partito Democratico di Alghero ha da sempre ritenuto questo progetto, così come concepito, inadeguato rispetto alle reali esigenze di mobilità del territorio e potenzialmente dannoso sotto il profilo ambientale e paesaggistico. Riteniamo che la mobilità sostenibile non possa prescindere da un serio confronto con le comunità e da un'attenta valutazione costi-benefici».



«Per questo chiediamo al presidente della Commissione Speciale Gianpietro Moro di convocare al più presto una riunione della commissione a Cagliari, alla presenza della Presidente della Regione Alessandra Todde e dell'onorevole Di Nolfo, affinché le istituzioni locali e regionali possano fare fronte comune nel confronto con il Ministero delle Infrastrutture. Un passo importante per restituire alla pianificazione della mobilità pubblica in Sardegna una visione partecipata, coerente e rispettosa dei territori» chiude la nota del Partito democratico di Alghero. ALGHERO - Per il gruppo di Forza Italia Alghero la lettera di Di Nolfo alla presidente Todde è una «pantomima»