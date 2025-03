S.A. 17:19 «Lettera di Di Nolfo una pantomima» Così il gruppo di Forza Italia Alghero commenta la lettera inviata stamane dal consigliere regionale algherese alla presidente della Regione sul progetto del treno a idrogeno che sta creando molti malumori in città, in particolare tra i comitati delle borgate







Così il gruppo di Forza Italia Alghero commenta la lettera inviata stamane dal consigliere regionale algherese alla presidente della Regione [ ALGHERO - «Apprendiamo che l’On. Di Nolfo ha inviato una simpatica lettera alla Presidente della Regione Todde chiedendo la rimodulazione del progetto del treno a idrogeno che dovrebbe collegare l’Aeroporto di Alghero. Nella lettera l’on. Di Nolfo invita la Presidente a formalizzarne la richiesta al Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. E’, evidentemente, una simpatica “pantomima” creata solo per contrabbandare un vano protagonismo, peraltro in forte ritardo».Così il gruppo di Forza Italia Alghero commenta la lettera inviata stamane dal consigliere regionale algherese alla presidente della Regione [ LEGGI ], sul progetto del treno a idrogeno che sta creando molti malumori in città, in particolare tra i comitati delle borgate [ LEGGI ]. «Crediamo che Di Nolfo, facendo parte della Lista della Todde, per interloquire con la Presidente non abbia necessità di scriverle lettere pubbliche. Peraltro, esercitando le funzioni di Consigliere regionale da un anno ben avrebbe potuto intervenire con migliore incisività lo scorso anno. Crediamo che la nostra comunità non si farà ingannare da queste azioni politiche deboli, che hanno il solo obbiettivo di dare un significato ad un ruolo che, evidentemente, Di Nolfo non sta esercitando, posto che dall’inizio della legislatura non si ha notizia di interventi concreti di Di Nolfo a favore del territorio e della nostra comunità» concludono gli esponenti azzurri.