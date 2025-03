S.A. 13:19 Volotea: debutta l´Alghero-Parigi Orly Con due frequenze alla settimana, ogni lunedì e venerdì, e un’offerta complessiva di 21.600 posti in vendita, la nuova rotta rappresenta un´importante novità per il network della compagnia in Sardegna



ALGHERO – Volotea inaugura oggi il nuovo collegamento da Alghero a Parigi Orly. Con due frequenze alla settimana, ogni lunedì e venerdì, e un’offerta complessiva di 21.600 posti in vendita, la nuova rotta rappresenta un'importante novità per il network della compagnia in Sardegna e rafforza il legame tra la Riviera del Corallo e la capitale francese. Oltre al nuovo collegamento per Parigi Orly, nelle prossime settimane decolleranno anche i primi voli per Firenze e Bordeaux, ampliando ulteriormente le opzioni di viaggio dallo scalo sardo. «Il nuovo collegamento tra Alghero e Parigi rappresenta un importante traguardo nella partnership con Volotea, concretizzando un desiderio di lungo corso con un volo diretto verso l’aeroporto cittadino di Parigi Orly - ha dichiarato Fabio Gallo, General Manager Sogeaal -. Siamo entusiasti di questa nuova opportunità e confidiamo che sarà accolta positivamente dall'intero territorio del Nord Sardegna».



«L’avvio del collegamento tra Alghero e Parigi Orly rappresenta un ulteriore passo avanti nel nostro impegno per migliorare la connettività della Sardegna con le principali destinazioni europee – ha dichiarato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea –. Grazie a questa nuova rotta, non solo rendiamo più accessibile una delle città più affascinanti del mondo ai passeggeri sardi, ma contribuiamo anche a rafforzare il flusso turistico internazionale verso il nord dell’Isola. Operando questa connessione anche in bassa stagione, vogliamo favorire un turismo più bilanciato durante tutto l’anno, supportando l’economia locale e le attività commerciali del territorio. La nostra missione è da sempre quella di offrire voli diretti, comodi e a tariffe competitive, garantendo ai viaggiatori un’esperienza di qualità e rafforzando il nostro legame con le comunità in cui operiamo».