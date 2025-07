Cor 7:22 Avis, donazioni in Piazza Porta Terra Sabato 2 agosto sarà presente l´autoemoteca dalle ore 8 alle ore 12 (marciapiede giardini pubblici)



ALGHERO - A coloro che doneranno verrà consegnato un buono colazione da consumarsi

presso la Pasticceria Ciro ed un buono del ristorante Alamo dove verrà offerta una bottiglia di vino Karmis da scontare dal conto della consumazione. Sabato 2 agosto sarà presente l'autoemoteca con l'equipe medica dell'Avis provinciale dalle ore 8 alle ore 12 in Piazza Porta Terra (marciapiede giardini pubblici). A tutti coloro che doneranno il sangue sarà inviato, tramite posta, l’esito delle analisi effettuate. Per informazioni: Tel. 3452214212 - E-mail: alghero.comunale@avis.it.