S.A. 14:20 Mvp per l´algherese Andrea Doppio Andrea Doppio, algherese, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento di doppio MVP al termine dell’importante gara, contro l’Atalanta, per l’ Under 17 del Cagliari Calcio



ALGHERO - È sempre un momento di grande orgoglio quando un giovane talento raggiunge traguardi significativi nel suo percorso calcistico. Questa volta, il protagonista è Andrea Doppio, che ha ricevuto il prestigioso riconoscimento di doppio MVP al termine dell’importante gara, contro l’Atalanta, per l’ Under 17 del Cagliari Calcio. Negli ultimi anni, molti ragazzi hanno avuto l'opportunità di indossare la storica maglia rossoblù, spesso dopo aver completato un percorso formativo di grande valore. Andrea, in particolare, ha seguito un cammino che lo ha visto crescere e maturare attraverso le varie tappe del settore giovanile, supportato da un programma di sviluppo ben strutturato e dal lavoro instancabile dei responsabili tecnici dell’Alghero Calcio, nel Centro di Formazione Cagliari.



Il riconoscimento di MVP non è solo un premio simbolico, ma rappresenta la soddisfazione di vedere un giovane calciatore dimostrare le proprie capacità tecniche, il proprio impegno e la propria dedizione in un momento così significativo della sua vita, non solo calcistica. Un chiaro segnale del potenziale del giovane algherese, della sua determinazione nel voler eccellere e della maturità raggiunta, nonché punto di partenza per nuove soddisfazioni, sia a livello personale per il giocatore che per la squadra nel suo complesso. L’Alghero Calcio si conferma sempre più fucina di giovani talenti, dimostando quanto lungimirante e di prospettiva sia il progetto tecnico intrapreso e la fortissima collaborazione con la società Cagliari, volta alla crescita ed alla valorizzazione dei giovani del territorio.



Nella foto: Andrea Doppio