S.A. 8:00 All´Ipsar Alghero lo chef del Presidente della Repubblica Incontro finale del Progetto Sapere&Sapori dell’Istituto Roth Piazza Sulis: Un Viaggio nel Mondo del Lavoro Enogastronomico. Stamane l´ospite è Pietro Catzola, chef del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella



ALGHERO - Il progetto Sapere&Sapori nasce con l’obiettivo di avvicinare gli studenti al mondo del lavoro e propone una serie di incontri con esperti provenienti da vari settori professionali, tra cui turismo, enogastronomia, imprenditoria, giornalismo, gestione dei social media e scrittura. Gli esperti condividono le proprie esperienze lavorative, illustrando le sfide e i traguardi raggiunti nel loro percorso professionale. Si tratta di una modalità utile per offrire agli studenti opportunità di apprendimento pratico, stimolando la curiosità e fornendo una visione concreta e stimolante del mondo del lavoro. Ogni incontro si caratterizza per discussioni interattive, sessioni di domande e risposte, che favoriscono un dialogo diretto tra gli studenti e i professionisti, contribuendo alla crescita personale e professionale degli stessi. Il progetto, nato da un’idea delle professoresse Carla De Agostini e Angela Vaudo, con il contributo di Michele Porcheddu, studente della classe IV B di Enogastronomia, che ha collaborato alla realizzazione degli eventi, si inserisce tra le finalità educative del Piano Triennale Offerta Formativa dell’Istituto Roth Piazza Sulis in particolare per

l’Orientamento e le Competenze Trasversali, con cui si aiutano gli studenti a conoscere diverse professioni, potenziando le soft skills e supportandoli nella scelta del percorso post-scolastico.



Riguarda l’inclusione e le pari opportunità e offre a tutti gli studenti la possibilità di confrontarsi con esperti di settore. Attraverso l’innovazione didattica si utilizza un approccio interattivo ed esperienziale per coinvolgere gli studenti e stimolare un apprendimento dinamico stimolando la capacità di esprimersi e interagire efficacemente per favorire il successo scolastico e ridurre la dispersione attraverso strumenti pratici per la scelta consapevole del futuro professionale. Il progetto vede coinvolti gli studenti delle classi dell’Istituto Professionale per i Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera e le classi quinte di Amministrazione Finanza e Marketing. Il ciclo di incontri è previsto in nove ore suddivise in tre incontri nei quali gli esperti condividono le proprie esperienze e discutono con gli studenti le sfide professionali affrontate e i traguardi raggiunti. Un modo per vedere come le loro aspirazioni possano trasformarsi in realtà attraverso l’impegno e la formazione unendo la passione per la gastronomia con il desiderio di prepararsi al meglio per un futuro professionale di successo.



Gli incontri, 17, 31 marzo si sono tenuti nella la Sala Pella dell’IPSAR e quello di oggi, 4 aprile, si tiene

nell’Auditorium della sede centrale di via Diez alle ore 09.30. Gli esperti intervenuti nel corso delle sessioni sono, Antonio Gargiulo (Bubu di Master Chef), Alessandra Nioi (chef privata, ex concorrente di MasterChef ) e Giulia Salis, giornalista gastronomica, e stamane è la volta di Pietro Catzola, chef del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Gli incontri con i relatori hanno lo scopo di condividere con gli studenti i loro percorsi, ispirando e motivando i giovani a seguire le proprie passioni e a considerare le diverse opportunità di carriera disponibili nel settore.