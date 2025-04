S.A. 20:46 Alghero pareggia in extremis, salvezza rinviata L´Alghero ha pareggiato 1-1 in extremis contro il San Teodoro Porto Rotondo nel match della 29a giornata di Eccellenza. Per i giallorossi a segno Spanu. Saranno decisivi gli ultimi 90’ per evitare lo spareggio play-out: serve un successo sul campo del Monastir ma potrebbe anche non bastare.



ALGHERO - Un altro pareggio all’ultimo respiro per l’Alghero: 1-1 contro il San Teodoro Porto Rotondo grazie al gol di Tommy Spanu che evita il ko casalingo. Ma ora per scongiurare lo spareggio play-out servirà quasi un miracolo. Primo tempo molto equilibrato e combattuto: l’Alghero è subito pericoloso con un tiro ravvicinato in area di Spanu, respinto dal portiere ospite. Il San Teodoro Porto Rotondo risponde poco dopo con un corner di Mauro indirizzato in porta che Piga devia fuori dall’area di rigore. Il portiere giallorosso si fa trovare pronto anche al 22’ su un calcio di punizione dal limite di Ruzzittu deviato in angolo. Poi al 26’ la squadra di mister Fadda sfiora il vantaggio con Brboric che calcia a botta sicura dentro l’area di rigore ma Satta salva i suoi. Proteste vibranti anche per un rigore non concesso all’Alghero, poi è Mulas a mettere i brividi alla retroguardia giallorossa poco dopo la mezzora con due buone occasioni. L’ultima occasione del primo tempo è sui piedi di capitan Mereu: la sua punizione al 37’ viene ribattuta dall’estremo difensore ospite.



Un’occasione per parte a inizio ripresa, con Ruzzittu per il San Teodoro Porto Rotondo e con Mereu per l’Alghero: la conclusione dalla distanza del capitano giallorosso viene deviata in angolo. Al 62’ l’episodio che spezza l’equilibrio: Kamana riceve rosso diretto per un brutto fallo su Ruzzittu. Passano pochi minuti e gli ospiti si portano in vantaggio con Mulas, ben imbeccato da Ruzzittu. Nonostante l’inferiorità numerica, l’Alghero prova a reagire ma presta il fianco ai contropiedi del San Teodoro Porto Rotondo. Il neo entrato Santoro sfiora due volte il raddoppio ma quando il risultato sembra ormai archiviato in favore degli ospiti arriva il pareggio algherese con un tiro dalla lunga distanza di Spanu. Il pareggio non consente all’Alghero di uscire dalle sabbie mobili. Saranno decisivi gli ultimi 90’ per evitare lo spareggio play-out: serve un successo sul campo del Monastir ma potrebbe anche non bastare.



ALGHERO – SAN TEODORO PORTO ROTONDO 1-1

ALGHERO: Piga, Pireddu, Delizos (10' st Marras), Manunta, Mereu, Pinna (28' st Mula), Spanu, Brboric (10' st Carboni), Scanu (10' st Baraye), Kamana, Scognamillo (35' st Mari). In panchina: Gobbi, Sanna F., Sanna M., Fois. Allenatore: Mario Fadda

SAN TEODORO: Melis L., Melis M. (24' st Di Nardo), Satta, Saggia S., Muzzu, Mauro, Mastromarino (28' st Saggia A.), Gallo, Mulas (30' st Santoro), Giagheddu, Ruzzittu. In panchina: Deiana, Mannoni, Carta, Brandino, Pirina, Pala. Allenatore: Pasquale Malu ARBITRO: Curcio di Siena

RETI: 21' st Mulas, 51' st Spanu

NOTE: espulso Kamana per l’Alghero; ammoniti Scanu, Spanu e Mereu per l’Alghero, Melis M. e Muzzu per il San Teodoro Porto Rotondo