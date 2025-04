Cor 7:57 Salvini segretario, il coraggio della libertà Il Congresso Nazionale della Lega Salvini Premier, riconferma Matteo Salvini segretario Nazionale, vince Il coraggio della libertà: le dichiarazioni della coordinatrice algherese, Monica Chessa



ALGHERO - Il Congresso Nazionale della Lega si è concluso a Firenze, dopo due giorni di intensi lavori iniziati sabato. L'evento ha registrato una grande partecipazione di delegati regionali e militanti provenienti da tutta Italia. «Tutti noi con grande entusiasmo, festeggiamo l'elezione per acclamazione del nostro capitano, il già segretario nazionale Matteo Salvini» dice la Segretaria cittadina di Alghero, Monica Chessa. «L'elezione di Salvini è stata accolta con approvazione e auspichiamo di rivederlo presto alla guida del Ministero degli Interni».



Durante il congresso, è intervenuto l'onorevole Michele Ennas, il nuovo segretario regionale della Sardegna. Ennas ha portato i saluti di tutti i militanti e sostenitori sardi e ha contribuito ai lavori congressuali con una sintesi del lavoro proficuo svolto dalla Lega nell'isola negli ultimi sette anni.

Ennas ha voluto soffermarsi su alcune tematiche di grande importanza: La battaglia a difesa dell'ambiente: Ennas ha sottolineato la necessità di combattere l'eolico selvaggio, un problema che minaccia la bellezza naturale della Sardegna; La situazione di crisi regionale: Ennas ha rappresentato la crisi attuale causata dallo stallo della questione che coinvolge l'attuale governatrice regionale.



Oltre all'elezione di Salvini, durante i lavori sono stati rinnovati gli organi federali e rieletti i membri del direttivo. Questo processo di rinnovo è cruciale per garantire una leadership forte e coesa all'interno del partito. "Il Coraggio delle Libertà" è stato lo slogan che ha dato linfa al Congresso 2025. «Questo motto rappresenta l'impegno della Lega nel continuo rilancio della politica del carroccio, anche nella città di Alghero. Questo Congresso Nazionale ha rappresentato un momento significativo per consolidare la struttura operativa del partito e tracciare le linee guida per il futuro» sottolinea Monica Chessa.



«La partecipazione dei delegati e dei militanti ha dimostrato a forza e la determinazione della Lega nel perseguire i suoi obiettivi politici. Adesso spetta a noi introdurre nuove tematiche che possano essere di sostegno per i cittadini sui problemi quotidiani e allo stesso tempo segnare un tracciato che riporti la politica del fare lungo i binari di un progresso costante, originato dal buon governo di chi vuole stare in prima linea. Non perderemo mai di vista le problematiche storiche che vedono la Sardegna ferma rispetto ad uno sviluppo dell’economia nazionale e ci batteremo su tutti i fronti perché si possa rivivere un periodo di ripresa che aiuti i nostri giovani a poter restare nella loro amatissima terra. Auguri Matteo Salvini, viva la Lega» conclude Monica Chessa.