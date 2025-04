Cor 9:30 Trekking con l´Asd Areste: open day Gli interessati, il 9 Maggio, avranno l´opportunità di conoscere da vicino le attività dell´associazione, interagire con i soci e comprendere il valore della pratica sportiva in natura. La giornata dell´ 11 Maggio, invece, sarà dedicata a un´escursione aperta a tutti,



ALGHERO - La Asd Areste (associazione sportiva dilettantistica, affiliata CSEN), attiva dal 2007 e con sede ad Alghero, organizza un evento speciale dedicato alla promozione dello sport in natura. Nei giorni 9 e 11 Maggio 2025, si svolgerà un open day gratuito, senza scopo di lucro, per tutti coloro che desiderano scoprire e approfondire la pratica dell'escursionismo e del trekking.



Gli interessati, il 9 Maggio, avranno l'opportunità di conoscere da vicino le attività dell'associazione, interagire con i soci e comprendere il valore della pratica sportiva in natura. La giornata dell' 11 Maggio, invece, sarà dedicata a un'escursione aperta a tutti, durante la quale i partecipanti potranno vivere l'esperienza diretta delle attività escursionistiche promosse dalla Asd Areste.



L'associazione si distingue per il suo approccio volontario e attivo, favorendo la partecipazione dei soci nelle varie iniziative. Attraverso queste giornate, la Asd Areste intende supportare un corretto avviamento alla pratica escursionistica e promuovere un uso consapevole del tempo libero. Per ulteriori dettagli: asd.areste@gmail.com.