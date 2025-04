Cor 7:26 «I 30 milioni per abbattere l´addizionale da Alghero» Il Psd’Az esprime la sua ferma opposizione alla decisione della Giunta Todde di destinare 30 milioni di euro alla fusione degli aeroporti: «scelta scellerata e priva di vision e strategica»



ALGHERO - «I 30 milioni che la giunta Todde vuole destinare ai privati vanno impiegati per abbattere l’addizionale di imbarco nello scalo di Alghero». Così Christian Mulas, consigliere comunale in Riviera del Corallo. Il Psd’Az esprime la sua ferma opposizione alla decisione della Giunta Todde di destinare 30 milioni di euro alla fusione degli aeroporti, «una scelta che riteniamo scellerata e priva di visione strategica per il nostro territorio. In un momento storico in cui la Sardegna necessita di un sistema aeroportuale efficiente e al servizio della collettività, questa somma dovrebbe essere destinata a risolvere le problematiche concrete che affliggono lo scalo di Alghero, come l'alto costo dell'addizionale di imbarco».



«Abbiamo più volte sollecitato il governo regionale affinché vengano adottate misure concrete per ridurre i costi che penalizzano i sardi e i turisti, ma la risposta è stata sempre la stessa: il privilegio per i privati, a discapito delle reali necessità della nostra isola. Investire 30 milioni per la fusione degli aeroporti senza una chiara strategia di sviluppo del trasporto aereo regionale significa fallire nel tentativo di risolvere i veri problemi, non solo per Alghero, ma per l'intera Sardegna».



«Il Psd'Az ritiene che i fondi pubblici debbano essere utilizzati per abbattere l'addizionale di imbarco e migliorare i servizi agli utenti, non per finanziare operazioni che favoriscono gli interessi di pochi a danno della collettività. Questo è un altro esempio di come la Giunta Todde stia dimostrando di non avere a cuore il benessere dei sardi, privilegiando scelte che rischiano di portare a un ulteriore svantaggio per la nostra economia e il nostro futuro. Invitiamo la Giunta regionale a rivedere questa decisione e a mettere al centro delle proprie politiche le reali necessità dei cittadini sardi» chiude Christian Mulas.