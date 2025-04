Cor 19:17 Il ritorno di Cossiga, con Pasquale Chessa Alla ricostruzione storica attraverso le immagini, un vero e proprio saggio storico, fanno da contrappunto le opinioni di Giuliano Amato, Claudio Martelli, Pierferdinando Casini. A tenere il filo della storia politica Pasquale Chessa, direttore di Alguer.it



ALGHERO - Il ritorno di Cossiga. Stasera (mercoledì), in seconda serata, la trasmissione condotta da Antonino Monteleone, “Linea di confine”, è interamente dedicata alla ricostruzione storica e politica della figura di Francesco Cossiga, dl caso Moro al caso Gladio, dalla riforma costituzionale all’accusa di alto tradimento, ne parlano in studio il senatore Luigi Zanda, il giornalista Paolo Guzzanti, la deputata Margherita Boniver.



Alla ricostruzione storica attraverso le immagini, un vero e proprio saggio storico, fanno da contrappunto le opinioni di Giuliano Amato, Claudio Martelli, Pierferdinando Casini. A tenere il filo della storia politica Pasquale Chessa (direttore di Alguer.it) che con Cossiga ha scritto tre libri. Al centro gli anni cruciali al Quirinale. Dopo Cossiga la presidenza della Repubblica non è più stata la stessa come aveva previsto il giorno delle dimissioni anticipate, seppure a qualche mese dalla effettiva scadenza. Dalla caduta del muro di Berlino alla strage di Capaci, dove trovò la morte il giudice Giovanni Falcone, dalla fine dell’Urss di Gorbaciov all’inizia di Mani Pulite di Dipietro, gli eventi della storia sottoposero il Quirinale a veri e propri stress epocali.



Cossiga era consapevole che il processo democratico dell’Italia uscita dall’abisso in cui il fascismo l’aveva fatta cadere, superata la guerra e il dopoguerra, riscattato l’onore civile con la Resistenza, aveva ormai bisogno, arrivata alle soglie della fine del secolo di una profonda riforma istituzionale. Sarà una riforma mancata. Il parlamento non darà corso al Messaggio alle camere di Francesco Cossiga. Due giorni prima nella sala della Lupa di Montecitorio è stato presentato un importante volume, il primo di tre, che raccoglie l’intero epistolario inedito intercorso fra Giulio Andreotti e Francesco Cossiga. C’era una volta la Prima Repubblica...