Red 13:05 «Il cambiamento fa paura in Fondazione»



ALGHERO - Il Movimento 5 Stelle di Alghero in una nota firmata da Roberto Ferrara e dalla consigliera comunale Giusy Piccone si stringe attorno a Graziano Porcu, alleato pentastellato e oggi presidente della Fondazione Alghero, «manifestando il proprio pieno e convinto sostegno» al suo operato e a quello «dell'intero Consiglio di Amministrazione, di fronte alle recenti critiche emerse sulla gestione dell'ente». «In un momento in cui la trasformazione e l'innovazione sono elementi imprescindibili per il rilancio della nostra città, riteniamo doveroso sottolineare come l'impegno profuso a titolo completamente gratuito dal Presidente Porcu stia portando a risultati concreti e tangibili per la comunità algherese» spiegano Ferrara e Piccone che ricordano «la recente notizia dell'acquisto di un'ambulanza per l'ERA-ODV, resa possibile grazie ai contributi della Fondazione» e, secondo loro, «solo l'ultimo esempio di come le risorse gestite dall'ente stiano finalmente generando benefici diretti per i cittadini».



Secondo i due esponenti del Movimento pesntastellato «le critiche che in questi giorni stanno colpendo il Presidente Porcu non sono altro che la resistenza naturale di chi non ha consuetudine e visione del cambiamento. La volontà di rompere con il passato, cercando nuovi metodi e coinvolgendo nuove professionalità, ha inevitabilmente creato scompensi in un sistema che la nuova amministrazione sta coraggiosamente cercando di riformare. Il cambiamento non è mai un processo indolore, ma è necessario per costruire un futuro migliore». «Come Movimento 5 Stelle siamo convinti che la direzione intrapresa dalla Fondazione Alghero sia quella giusta: trasparenza nella gestione delle risorse, valorizzazione del merito e ricadute concrete sul territorio» incalzano i grillini algheresi.



«Avere piena consapevolezza della complessità della struttura della Fondazione e, in particolare, di tutti gli aspetti amministrativi e gestionali non è semplice. Nei pochi mesi di mandato, fin dal suo insediamento, e con un inizio con il botto per il Capodanno, l'attuale CdA ha condotto un'attenta analisi della struttura, approfondendo la mission e gli ambiti di competenza della Fondazione, con la volontà di reimpostare l'operatività dell'ente secondo principi di efficienza e massima rispondenza alle esigenze del territorio. Soprattutto ha provato a dare impulso al mandato ricevuto dal Sindaco e dalla Giunta» si legge nella nota. E concludono con un appello: «invitiamo pertanto tutti i cittadini e le forze politiche a guardare ai fatti e ai risultati concreti, piuttosto che alimentare polemiche strumentali che non giovano alla città. Il nostro sostegno al Presidente Porcu, all'attuale gestione e alla struttura della Fondazione Alghero rimane fermo e incondizionato».



Nella foto: i grillini algheresi, Graziano Porcu e Roberto Ferrara