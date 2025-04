S.A. 16:14 Martedì al Quarter incontro su Turismo e Ambiente I temi del prossimo incontro riguarderanno il conferimento rifiuti: l´Amministrazione comunale intende affrontare il tema del conferimento nelle strutture ricettive, con particolare riferimento al comparto extra alberghiero



ALGHERO - Proseguono ad Alghero gli incontri promossi dall'Assessorato allo Sviluppo Economico con gli operatori aderenti al SIO, il Sistema Integrato dell'Ospitalità, e al Marchio Alghero Family. Appuntamento al Quarter, martedi prossimo, 15 aprile, alle ore 16:00. I temi del prossimo incontro riguarderanno il conferimento rifiuti, incontro concordato con il Servizio Ambiente per dare indicazioni su come l'Amministrazione comunale intende affrontare il tema del conferimento nelle strutture ricettive, con particolare riferimento al comparto extra alberghiero. Parteciperanno all'incontro l'Assessora al Turismo Ornella Piras e l'Assessore all'Ambiente Raniero Selva, con i funzionari dei rispettivi servizi. L'incontro rappresenta una importante occasione per gli aderenti al Sio e per tutti coloro che hanno una seconda casa in locazione.



Nella foto: L'assessore Raniero Selva