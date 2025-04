Cor 9:35 74enne precipita in una fossa del Cimitero Poteva essere una tragedia: grave incidente nel cimitero di Alghero, dove una signora è caduta a causa del cedimento di una lastra calpestabile all´interno di una fossa per tumulazioni. Mulas convoca una commissione urgente: «lavori immediati»



ALGHERO - Cede all'improvviso una lastra calpestabile di cemento in uno dei camminamenti all'interno del cimitero di Alghero e una signora di 74 anni precipita dentro dentro la fossa per sepoltura alta circa due metri. Soltanto una fatalità il fatto che l'incidente non abbia avuto conseguenze gravi: La signora, infatti, sarebbe caduta in piedi per poi accasciarsi su se stessa. Secondo le prime indiscrezioni avrebbe riportato alcune escoriazioni e modeste contusioni: Sul posto il 118 con una ambulanza e i vigili del fuoco.



La donna è stata immediatamente medicata dai sanitari mentre i vigili del fuoco hanno provveduto a recuperarla dall'interno della fossa con una barella. Il presidente della Commissione cimiteriale, il consigliere comunale Christian Mulas, aveva più volte segnalato in passato l'urgenza di alcuni interventi di riqualificazion: ha così programmato un sopralluogo urgente da parte della commissione. «L'incidente - ha sottolineato - purtroppo conferma la necessità non più rinviabile di una riqualificazione profonda e strutturale dell'intera area cimiteriale».



Preoccupazione anche a Porta Terra. Il Sindaco Raimondo Cacciotto ha chiamato la famiglia per sincerarsi delle condizioni: «Sono situazioni spiacevoli che non devono assolutamente accadere. La manutenzione e la prevenzione devono essere al primo posto in qualsiasi ambito. Faremo certamente in modo di evitare che fatti del genere non accadano ancora, lo facciamo da subito con una manutenzione immediata di messa in sicurezza del luogo».