L´IA sbarca a Porta Terra Il Comune di Alghero ha aderito a due nuovi progetti: "Protocollo AI" e "INNOVA", iniziative che pongono la città tra le prime in Italia nel percorso verso una Pubblica Amministrazione digitale,







ALGHERO – Questa mattina, presso la Casa comunale di Porta Terra, il sindaco Raimondo Cacciotto e l’assessora alla Cultura, Innovazione e Conoscenza Raffaella Sanna, in collaborazione con il partner tecnologico Maggioli, hanno presentato due importanti progetti sperimentali a cui il Comune di Alghero ha aderito: “Protocollo AI” e “INNOVA”, iniziative che pongono la città tra le prime in Italia nel percorso verso una Pubblica Amministrazione digitale. “Protocollo AI” nasce nell’ambito di AI-PACT, l’European Digital Innovation Hub coordinato da SDA Bocconi School of Management, e ha l’obiettivo di supportare le amministrazioni pubbliche nell’adozione dell’intelligenza artificiale.



Il Comune di Alghero ha scelto di aderire per ottimizzare i processi di protocollazione, ridurre i tempi e i costi della burocrazia, aumentare la trasparenza e migliorare l’esperienza degli utenti. Grazie all’uso di sistemi intelligenti e adattivi, sarà possibile automatizzare e velocizzare la gestione dei documenti, con un impatto positivo diretto sui servizi al cittadino. Il secondo progetto, INNOVA, è promosso nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resi-lienza (PNRR), in collaborazione con l’Università di Palermo. Alghero, insieme a Maggioli, sperimenterà per 90 giorni una soluzione di videosorveglianza intelligente arricchita dall’uso dell’intelligenza artificiale, per migliorare la sicurezza urbana e la qualità della vita, rendendo la città sempre più connessa, sostenibile e a misura di persona.



«Questi due progetti – ha dichiarato il Sindaco Raimondo Cacciotto – rappresentano un investi-mento concreto sul presente e sul futuro di Alghero. Innovare significa costruire servizi più efficienti, accessibili e trasparenti. L’intelligenza artificiale, se usata con competenza e responsabilità, può davvero migliorare la vita delle persone e rendere la macchina amministrativa più vicina ai bi-sogni della comunità». «Le sperimentazioni che stiamo avviando – ha aggiunto l’Assessora Raffaella Sanna – sono un esempio di come è possibile sfruttare le tecnologie in modo positivo, sfatando il mito che le vede spesso sotto una luce negativa, per ottimizzare il lavoro quotidiano del personale amministrativo e, allo stesso tempo, migliorare la risposta all’utenza».



Nella foto: un momento della conferenza stampa a Porta Terra