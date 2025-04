S.A. 19:46 Lo spettacolo di Roberto Mercadini a Lo Quarter Ritorna Dall’altra parte del mare, il festival letterario internazionale ideato e organizzato da Associazione Itinerandia, che dal 26 al 29 giugno animerà l’estate algherese. Il primo nome è quello di Roberto Mercadini il 27 giugno



ALGHERO - Parte il conto alla rovescia per il ritorno di Dall’altra parte del mare, il festival letterario internazionale ideato e organizzato da Associazione Itinerandia, che dal 26 al 29 giugno animerà l’estate algherese con tantissimi autori nazionali e internazionali e una lunga serie di eventi tra libri, musica, teatro, arti figurative. Il titolo della 12ª edizione è “La parola presente”: un invito ai lettori e agli autori a riflettere insieme sui temi importanti della contemporaneità, tenendo conto del passato e provando a immaginare il futuro. Nel frattempo, il festival, che anche quest’anno ha il sostegno della Regione Sardegna, della Fondazione Alghero, della Camera di Commercio di Sassari, e dei Comuni di Alghero e Putifigari, svela i primi ospiti confermati di questa edizione.



Il primo nome è quello di Roberto Mercadini, autore-narratore, poeta, attore, regista, artista travolgente, ironico e coltissimo, amato da un pubblico trasversale: quello dei teatri, della rete, e della Tv, dove dal 2023 è ospite fisso di Geppi Cucciari nella trasmissione “Splendida cornice”. Mercadini arriva il 27 giugno a Lo Quarter con “Moby Dick (sebbene molti abbiano tentato)”, un’avvincente narrazione teatrale, di cui è autore, regista e interprete. Lo spettacolo nasce dall’ammirazione, dallo stupore e perfino dallo sgomento di Mercadini per il capolavoro di Herman Melville, uno dei libri più affascinanti, avventurosi e inclassificabili della letteratura mondiale: la storia della balena bianca Moby Dick, del viaggio oceanico del Pequod e del tetro Capitano Achab. Una storia potente che nel corso degli anni ha ispirato film, come quello del 1956 con uno straordinario Gregory Peck nei panni di Achab, musicisti (tra gli altri, un gruppo leggendario come i Led Zeppelin, e in Italia Vinicio Capossela, Enrico Ruggeri, Roberto Vecchioni) e fumetti. Un capolavoro che, per Mercadini, «non si può narrare, ma si può almeno cercare di farne brillare alcuni frammenti incandescenti; far intuire, per sintesi, l’intera luce, l’intercalore del magma».



Roberto Mercadini è poeta, scrittore, divulgatore, autore-attore con oltre 100 date all’anno nei teatri italiani, scrive romanzi, poesie e monologhi, allo stesso tempo eruditi e divertenti, che spaziano da Shakespeare al Rinascimento, dalla cittadinanza planetaria alla Bibbia e alla felicità per negati. Nessun argomento per lui è un tabù, li affronta tutti con slancio inimitabile, offrendo sempre prospettive inedite, spiazzanti, illuminanti. Di sé stesso dice: «Racconto storie (che contengono storie (che contengono altre storie)). Scrivo libri, produco contenuti digitali, appaio con una certa insistenza in TV. Considero queste diverse forme espressive come varie facce di un unico poliedro, organi differenti di uno stesso organismo».



Nella foto (di Claudio Montanari): Roberto Mercadini