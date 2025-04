Cor 11:23 Commissari: problemi giuridici, tecnici, politici Sanità, la Giunta (senza Pd) nomina i Commissari Venti di crisi in Regione dopo la nomina dei Commissari della sanità sarda. Per il Partito Democratico l’istruttoria è imperfetta sotto il profilo giuridico, tecnico e politico. Servirà un chiarimento tra Governatrice e Pd, difficile proseguire così



CAGLIARI - «L’istruttoria che ha portato al commissariamento delle Aziende sanitarie risulta imperfetta sotto il profilo giuridico, tecnico e politico, e rischia di costituire un rallentamento e un ostacolo all’attuazione della l.r. 8/2025, anziché favorire il dispiegamento degli auspicati benefici effetti nei confronti della Sanità in Sardegna e, conseguentemente, della salute delle cittadine e dei cittadini». A scriverlo in una nota è il Partito democratico che per evitare «ogni azione dilatoria, ovvero ostruzionistica», ha deciso di limitare il proprio dissenso alla «mancata partecipazione alle scelte e alla conseguente sanzione formale di esse», che si è poi di fatto tradotta nella mancata partecipazione della propria delegazione alla riunione di Giunta appositamente convocata in data 27 aprile 2025.



Lo comunica con una dettagliata nota stampa Piero Comandini, Giuseppe Meloni e Roberto Deriu, gli assessori del PD Emanuele Cani e Rosanna Laconi, il vicepresidente e le componenti e i componenti del Gruppo consiliare del PD in Consiglio regionale, onn. Gigi Piano, Salvatore Corrias, Carla Fundoni, Alessandro Pilurzu, Valter Piscedda, Antonio Solinas, Camilla G. Soru, Antonio Spano. Insomma, venti di crisi ed il probabile preludio ad una verifica di maggioranza che porti ad un chiarimento tra la Governatrice pentastellata e il maggiore partito della coalizione.



Secondo il Pd le problematiche della sanità non possono limitarsi a una sostituzione dei direttori generali con dei commissari temporanei: «serve la riorganizzazione del sistema territoriale anche con i medici di base, la revisione del sistema della formazione delle risorse umane e della funzione delle Aou, la ridiscussione del sistema di finanziamento delle Asl su base capitaria per evitare impropri spostamenti di bilancio, la selezione dei Direttori generali su base professionale, attraverso una commissione di alto profilo, l'impostazione di un nuovo modello di integrazione dell'assistenza sociale e sanitaria considerando l'aumento degli anziani non autosufficienti nei prossimi anni, in modo da garantire la tenuta economica e sociale di tutto il sistema, nell'interesse di tutta la Sardegna e con il coinvolgimento di maggioranza e opposizione per costruire su basi condivise il futuro».