Cor 20:19 Sanità, la Giunta (senza Pd) nomina i Commissari Ecco tutti i nomi scelti in extremis (scadevano proprio oggi i termini). Alla riunione non hanno partecipato gli assessori facenti capo al Partito Democratico (il vicepresidente e assessore del Bilancio, Giuseppe Meloni; l’assessore dell’Industria, Emanuele Cani; l’assessora della Difesa dell’ambiente, Rosanna Laconi)



CAGLIARI - La giunta regionale dopo una giornata tesissima e nonostante l'assenza degli assessori del principale partito della coalizione, il Partito democratico, ha approvato l’elenco dei commissari scelti della presidente Todde nell'ultimo giorno utile, tra l'imbarazzo dei partiti minori. Questi i nomi dei nuovi commissari.



Asl 1 Sassari: Paolo Tauro

Asl 2 Gallura: Ottaviano Contu

Asl 3 Nuoro: Angelo Zuccarelli

Asl 4 Ogliastra: Diego Cabitza

Asl 5 Oristano: Federico Argiolas

Asl 6 Medio Campidano: Maria Francesca Ibba

Asl 7 Sulcis: Andrea Marras

Asl 8 Cagliari: Aldo Atzori

Arnas Brotzu: Maurizio Marcias

Aou Cagliari: Vincenzo Serra

Aou Sassari: Mario Carmine Antonio Palermo

Areus: Angelo Serusi



«Ci sono state interlocuzioni con tutte le forze del Campo Largo - è precisato nella nota della regione - per ricomporre tutte le posizioni e condividere i nomi dei commissari». «La lista dei nomi è stata quindi condivisa ed è espressione di tutti gli assessori e di tutte le forze politiche di maggioranza presenti alla riunione di Giunta di oggi» si legge ancora nel comunicato della presidente Todde.