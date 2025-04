Cor 17:33 Gavino Balata presenta “Soldats Abandonats” Venerdì 2 maggio alle 18.30, in via A. La Marmora 64, presso l’Òmnium Cultural de l’Alguer. Il libro ha vinto il XXXII premio Ferran Canyameres di racconti per l’anno 2023 organizzato da l’Òmnium Cultural di Terrassa



ALGHERO - Venerdì 2 maggio alle 18.30, in via A. La Marmora 64, l’Òmnium Cultural de l’Alguer presenta il libro “Soldats Abandonats” dell’algherese Gavino Balata, con la presenza dello stesso autore e dello storico Marcel Farinelli. Il libro ha vinto il XXXII premio Ferran Canyameres di racconti per l’anno 2023 organizzato da l’Òmnium Cultural di Terrassa. Come ogni anno, la Città di Terrassa organizza la Nit del Misteri durante la quale vengono consegnat i premi per opere letterarie e il premio Ferran Camanyeres che è il più antico di tutta la Catalogna, è stato assegnato nel 2023 a l’algherese Gavino Balata (nella foto).