Teatro, via libera al secondo lotto a Bosa

BOSA - La Giunta comunale di Bosa ha approvato il progetto esecutivo riguardante il 2° lotto dei lavori di riqualificazione del Teatro Comunale. L’intervento prevede principalmente il rifacimento degli isolamenti delle coperture e il ripristino degli intonaci ammalorati e sarà realizzato grazie a un finanziamento della Regione Sardegna, assegnato al Comune di Bosa in seguito a un emendamento presentato dal sindaco, Alfonso Marras, nelle sue vesti di consigliere regionale. Questi lavori, che dovranno essere appaltati, si aggiungono alle opere già incorso per una completa riqualificazione della struttura. Opere interne per una spesa di 225.000, iniziate nel marzo 2024 e che ora sono arrivate alla fase finale.



Nei prossimi giorni all’interno del teatro sarà montato un ponteggio per l’installazione dei pannelli ignifughi sulle coperture interne. Una volta ultimati questi lavori la struttura sarà sottoposta a una verifica della Commissione comunale pubblico spettacolo per l’autorizzazione all’apertura.

I lavori che saranno effettuati sulla copertura non influiranno sull’apertura e la fruizione del Teatro, che potrà tornare a ospitare spettacoli ed eventi dopo la chiusura del 2015. «Ci avviamo a chiudere un capitolo che va avanti ormai da dieci anni. I lavori in corso non sono interventi tampone, ma sono una vera soluzione, progettata e attuata per assicurare la piena funzionalità della struttura», commenta il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Federico Ledda. «Restituiremo a breve il suo teatro alla Città di Bosa», aggiunge il sindaco, Alfonso Marras, «Grazie a un mio emendamento presentato e accolto in Regione, siamo riusciti a ottenere un finanziamento regionale e con quei fondi ora possiamo cancellare un’altra incompiuta».