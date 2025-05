Cor 19:10 Pala Manchia, adeguamento a metà: polemiche Forza Italia Alghero contro l´immobilismo nell´adeguamento alle norme Coni del Palamanchia, riqualificato nel 2011 con un investimento di 935 mila euro dalla Giunta Tedde



ALGHERO - Siamo profondamente preoccupati per lo stop agli interventi di adeguamento alle norme Coni del Palamanchia, riqualificato nel 2011 con un investimento di 935 mila euro dalla Giunta Tedde, con uno straordinario contributo della famiglia Manchia. Gli odierni lavori di adeguamento sono stati peraltro progettati e finanziati nella precedente consiliatura. Tanto rumore per nulla - tuonano Tedde e compagni: «E’ evidente che tutti i proclami della Giunta Cacciotto, partiti a settembre dello scorso anno, si sono limitati a dare fiato alla solita attività di propaganda sterile cui purtroppo ha abituato gli algheresi».



Per i consiglieri Azzerru, «l’Amministrazione naviga nella confusione e nell’incertezza, specie nella materia delle strutture sportive, nella quale l’Assessore competente prosegue in modo enfatico a fare annunci e ad appropriarsi del lavoro dei colleghi, di quelli odierni e della precedente consiliatura, accantonando la necessaria concretezza. Oggi non riesce a portare a compimento lavori importanti per l’attività sportiva, ma di scarsa caratura tecnica e finanziaria: 75 mila euro di intervento finanziato, con contratto stipulato ad agosto dello scorso anno che prevedeva tempi di realizzazione di 64 giorni».



«Ancora non è stato posto in opera il linoleum, il nuovo parquet si sta ammalorando anche perché dai lucernai filtrano acque meteoriche. Per non parlare dell’assenza della certificazione antincendio. L’ennesima dimostrazione che la quotidiana propaganda non porta risultati utili alla comunità. Ancora una volta invitiamo l’Amministrazione Cacciotto ad uscire dall’immobilismo e dai proclami sterili e ad entrare finalmente in una fase di concretezza. Alghero ha necessità di una Giunta che produca risultati e gli algheresi sono stanchi di assistere a pantomime e a sceneggiate» chiude il Gruppo consiliare di Forza Italia Alghero.