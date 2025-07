S.A. 14:05 Mariotti a disposizione ma solo per gli allenamenti Le squadre potranno programmare due o tre sedute settimanali, compatibilmente con le condizioni meteo e con lo stato del terreno. L’avviso pubblico sarà pubblicato lunedì 28 luglio e le società avranno a disposizione dieci giorni



ALGHERO - La Giunta comunale di Alghero ha deciso di rimettere temporaneamente in gioco il campo del Mariotti, inserendolo tra gli impianti utilizzabili nella stagione 2025/2026. L’obiettivo è quello di evitare che la struttura resti inutilizzata e, allo stesso tempo, offrire uno spazio di allenamento alle società locali finché non saranno completati gli interventi di riqualificazione sugli altri campi cittadini. «L’attenzione dell’Amministrazione verso gli impianti sportivi è massima - ha dichiarato il Sindaco Raimondo Cacciotto -. Con gli Assessori Daga e Marinaro stiamo lavorando perché gli atleti possano allenarsi e giocare in spazi adeguati, senza doversi spostare da Alghero. A breve cominceranno i vari interventi di riqualificazione e chiediamo a tutti un po’ di pazienza per vedere finalmente realizzate le opere tanto attese dai cittadini e dalle società».



L’uso del Mariotti sarà limitato agli allenamenti, senza pubblico, con accesso agli spogliatoi da via Aldo Moro. Le squadre potranno programmare due o tre sedute settimanali, compatibilmente con le condizioni meteo e con lo stato del terreno. L’avviso pubblico sarà pubblicato lunedì 28 luglio e le società avranno a disposizione dieci giorni (fino al 7 agosto) per presentare la propria manifestazione d’interesse. Nel frattempo l’Amministrazione sta portando avanti le procedure per riqualificare il campo del Carmine e l’Agostino Cataldi a Santa Maria La Palma.