Cor 12:52 «Complimenti per l´onestà, vergognoso attacco» Da parte degli Azzurri algheresi la piena solidarietà al consigliere Colledanchise, oggetto degli attacchi da parte di Alleanza Verdi Sinistra. A parlare è Andrea Delogu, segretario cittadino di Forza Italia







Nel contempo, gli Azzurri manifestano a Marco Colledanchise solidarietà per l’



«L’amministrazione Cacciotto non ha ancora spento la prima candelina ma già rivela tutte le sue incongruenze di coalizione elettorale raffazzonata, priva di una visione strategica sui bisogni e sul futuro di Alghero, capace solamente di annunci propagandistici senza alcun costrutto e tenuta maldestramente insieme da un collante che sta sempre più venendo meno. E non vogliamo essere facili profeti ma siam sicuri che questa aggregazione, presentatasi come coalizione di centro sinistra è oggi molto più sbilanciata a sinistra. Una "mutazione genetica" che rappresenta una violenta deviazione rispetto ai valori e ai propositi dei consiglieri di area moderata. Un problema che deve essere immediatamente affrontato e chiarito agli algheresi dalla maggioranza e dal sindaco» chiude il segretario cittadino di Forza Italia Alghero, Andrea Delogu. ALGHERO - «Non possiamo che fare un plauso all’onestà intellettuale del consigliere Marco Colledanchise, che legittimamente, prende le distanze da un progetto politico che ha perso la sua natura di contenitore civico per diventare una costola di Alleanza Verdi Sinistra. Un progetto in relazione al quale Colledanchise ha il diritto, e forse il dovere alla luce della sua impostazione politica moderata e liberale, di non riconoscersi». A parlare è Andre Delogu, segretario cittadino di Forza Italia.Nel contempo, gli Azzurri manifestano a Marco Colledanchise solidarietà per l’ attacco «del tutto ingiustificato, in puro stile vetero comunista, ricevuto da parte degli esponenti algheresi di AVS che, sicuramente senza titolo e senza alcun bon ton politico, invitano lo stesso Colledanchise addirittura a lasciare la maggioranza, reo di non riconoscersi in questa ulteriore deriva sinistrorsa e di non “obbedire” ai desiderata dei capi e capetti regionali».«L’amministrazione Cacciotto non ha ancora spento la prima candelina ma già rivela tutte le sue incongruenze di coalizione elettorale raffazzonata, priva di una visione strategica sui bisogni e sul futuro di Alghero, capace solamente di annunci propagandistici senza alcun costrutto e tenuta maldestramente insieme da un collante che sta sempre più venendo meno. E non vogliamo essere facili profeti ma siam sicuri che questa aggregazione, presentatasi come coalizione di centro sinistra è oggi molto più sbilanciata a sinistra. Una "mutazione genetica" che rappresenta una violenta deviazione rispetto ai valori e ai propositi dei consiglieri di area moderata. Un problema che deve essere immediatamente affrontato e chiarito agli algheresi dalla maggioranza e dal sindaco» chiude il segretario cittadino di Forza Italia Alghero, Andrea Delogu.