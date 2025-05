«Solidarietà al Vigile ferito». Tensione ai Servizi sociali

Cor 18:53 «Solidarietà al Vigile ferito»

«Lo sforzo che stiamo facendo e che dobbiamo fare – affermano il Sindaco Raimondo Cacciotto e l'Assessora ai Servizi Sociali Maria Grazia Salaris, che stamattina hanno presenziato a tutte le fasi della vicenda fino alla conclusione - è strutturare progetti integrati con altre istituzioni pubbliche e sanitarie, e coinvolgere le associazioni del terzo settore per dare risposte alle esigenze che, quotidianamente, i servizi sociali del Comune si trovano a fronteggiare con impegno e professionalità. Bisogna costruire una rete più forte fra i servizi territoriali, Plus, Serd e Csm, a partire dalla centralità della persona e dall'ascolto, per provare ad aiutare realmente le persone e supportarle nel trovare motivazioni per riprendere in mano la propria vita, anche quando fortemente provate». ALGHERO - In relazione all' irruzione di questa mattina nei locali del Quarter, l'Amministrazione comunale esprime solidarietà e vicinanza nei confronti dell'agente ferito nel corso dell'intervento. «Pieno sostegno e vicinanza anche alle operatrici sociali che, ogni giorno, gestiscono situazioni delicate con grande professionalità e senso di responsabilità, anche quando, purtroppo, degenerano in rari atti di questa entità. La situazione non può, però, essere solo ed esclusivamente derubricata a una situazione di ordine pubblico».