S.A. 8:38 Minacce di morte al presidente Comitato 4 Corsie Solidarietà da parte del sindaco di Alghero e dal segretario del Partito Democratico al presidente del Comitato Tangenziale 291 Donato Capuano che si batte per la modifica del tracciato della 4 corsie e ha ricevuto minacce di morte recapitate in un biglietto anonimo nella cassetta delle lettere



ALGHERO - «Apprendo con sgomento e preoccupazione della grave minaccia ricevuta dal presidente del Comitato Tangenziale 291. Voglio esprimere a Donato Capuano tutto il sostegno e la solidarietà da parte mia e di tutta l’Amministrazione per l’atto vile perpetrato ai suoi danni: quando la libertà di azione ed espressione, soprattutto se attuate con grande senso di responsabilità e rispetto, come nel caso di Donato e degli altri membri del Comitato, siamo di fronte a un inaccettabile attacco ai fondamenti della stessa democrazia. Ciascuno deve sentirsi al sicuro nell’esprimere ad alta voce il proprio pensiero, anche quando portatore di dissenso, e una società che si considera civile non può sottrarsi all’accettazione della diversità e alla consapevolezza che il dialogo, il confronto e l’ascolto, sono gli unici strumenti in grado di garantire armonia e una sana e proficua convivenza». Così il sindaco Raimondo Cacciotto esprime la solidarietà al presidente del Comitato Tangenziale 291 Donato Capuano, che si batte per la modifica del tracciato della 4 corsie.

"Hai rotto il c. con questa tangenziale, stai attento se non vuoi morire in tangenziale". È il messaggio anonimo scritto su un foglio A4 trovato nella cassetta delle lettere da Capuano.



Una minaccia di morte denunciata dallo stesso Capuano con un video pubblicato sulla sua pagina Facebook e su quella del comitato Parole di vicinanza anche dal segretario cittadino del Partito Democratico Enrico Daga: «Minacciare chi si impegna, a titolo volontario e con spirito civico, nel dibattito pubblico e nella partecipazione democratica significa colpire al cuore i principi fondamentali della nostra convivenza civile. È un attacco alla libertà di parola, al diritto al dissenso, alla possibilità di contribuire con idee e proposte al futuro della città. Chi usa il linguaggio della violenza si pone fuori dal confronto democratico e dalla società civile. A Donato va il nostro pieno sostegno umano e politico. Insieme a lui, e a tutti coloro che credono nel valore del confronto e del rispetto reciproco, continueremo a difendere con determinazione i presidi della democrazia. La nostra comunità si stringe attorno a chi non si lascia intimidire e lavora, con coraggio e trasparenza, per migliorare il territorio che amiamo».