Ticket Arst: 24 punti vendita e biglietti a bordo

Arst, biglietti introvabili: lamentele e disservizi Dalla direzione centrale di Arst la replica ai titolari delle edicole Cossu e Badalotti di Alghero, ubicate in Piazza Sulis e nel quartiere della Pietraia, che lamentavano disservizi e malumori intorno alla mancata possibilità di vendere i ticket viaggio



Nella foto: Carlo Poliedrini (a sinistra), direttore centrale Arst ALGHERO - «Ad oggi risultano attivi 24 punti vendita nella città di Alghero, distribuiti in prossimità delle principali fermate dei nostri mezzi. Uno degli esercizi non più operativi citati nell’articolo ha cessato l’attività per motivazioni amministrative indipendenti da. Tutti i titoli di viaggio sono sempre disponibili tramite le applicazioni DropTicket, Tabnet e Around Sardinia, strumenti digitali pensati anche per rendere il servizio più accessibile ai visitatori e ai turisti, in una città a forte vocazione internazionale come Alghero».Arriva chiara e puntuale la replica a firma del direttore centrale, Carlo Poliedrini, alla protesta dei titolari delle edicole Cossu e Badalotti di Alghero, ubicate in Piazza Sulis e nel quartiere della Pietraia, che lamentavano disservizi e malumori intorno alla mancata possibilità di vendere i ticket viaggio per i bus in servizio sul trasporto pubblico locale. «Inoltre - sottolinea la direzione- i titoli di viaggio sono sempre acquistabili anche a bordo, dove Arst sta completando la dotazione dei sistemi POS, che consentono l’acquisto diretto sia in contanti che con carte di debito o credito, così come il pagamento contactless, e l’emissione immediata dei titoli in formato digitale. Completano il servizio le emettitrici automatiche presenti sul territorio».«La transizione verso una gestione digitale dei titoli di viaggio rappresenta una scelta strategica, che consente una maggiore efficienza nella distribuzione, una riduzione degli sprechi legati alla stampa e una capacità di risposta più flessibile alla domanda. L’obiettivo prioritario è sempre quello di garantire l’accessibilità del servizio a tutte le categorie di utenza» sottolinea il direttore Poledrini, pronto e a disposizione «per programmare un incontro, al fine di fornire ogni ulteriore chiarimento, anche in merito ad altre eventuali questioni legate al servizio di trasporto pubblico urbano della città di Alghero».Nella foto: Carlo Poliedrini (a sinistra), direttore centrale